[오늘의 운세/2월 4일]

● 쥐 48년 욕심을 버리고 현실에 만족할 줄 아는 것이 행복. 60년 무리한 욕심은 실패를 낳는다. 72년 경사 뒤에 아픔이 있고 슬픔 뒤에 기쁨 온다. 84년 책임 못 질 일은 하지 말 것. 96년 가급적 인스턴트 음식은 피해라. 08년 사소한 다툼은 있을 수 있으나 큰 문제 없다.
● 소 37년 무거운 것 들지 말고 과로하지 말 것. 49년 금전 문제로 고민이 생길 수 있다. 61년 멀리서 찾지 말고 가까이에서 찾아라. 73년 마음에 들지 않아도 참아라. 85년 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법. 97년 아랫사람에게도 배워야 할 것은 배워야.
● 범 38년 반가운 소식이나 공돈 들어온다. 50년 미우나 고우나 내 가족이 최고. 62년 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것. 74년 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯. 86년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다. 98년 눈 앞의 이익보다 먼 날을 기다려라. 행운이 오고 있다.
● 토끼 39년 동료나 가족과 호흡을 맞추어야 한다. 51년 순풍에 돛 단 듯 풀려나간다. 63년 이익도 되고 명분도 챙긴다. 75년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동. 87년 금전 운 좋아지거나 먹을 복 생길 수 있다. 99년 운수 좋은 날, 여러 가지로 경사가 겹치는 날!
● 용 40년 마음은 바쁜데 몸이 따르지 않는다. 52년 남의 일에 참견하지 말라. 64년 마음에 들어도 결정은 신중하고 천천히. 76년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것. 88년 자신의 모습을 냉정하게 돌아볼 필요 있다. 00년 가능하면 오늘은 늦지 않게 귀가할 것.
● 뱀 41년 때로는 수수한 차림이 더 좋다. 53년 앞만 보고 뛰어라. 65년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것. 77년 모처럼 자신의 현주소를 돌아볼 것. 89년 자기의 주장보다 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라. 01년 자신의 생각을 소신껏 펼칠 것.
● 말 42년 갑작스런 투자나 지출을 자제할 것. 54년 넓은 마음으로 자기 주장보다는 듣는 것이 좋은 날. 66년 지나간 일에 집착하지 말 것. 78년 고민하지 말고 낙천적으로 살아라. 90년 일단은 현실에 만족해라! 과욕은 금물! 02년 충동적으로 하지 말고, 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
● 양 43년 때로는 적당한 융통성도 필요하다. 55년 묵은 것이 좋다. 역시 구관이 명관. 67년 값비싼 물건 구입은 가능한 한 다음에 할 것. 79년 할 일은 많고 시간은 부족하다. 91년 사소한 일에 집착하지 말고, 대인관계를 넓혀라. 03년 때로는 알고도 모르는 척해야 할 때가 있다.
● 원숭이 44년 작은 허물은 덮어 주고 모르는 척할 것. 56년 말조심! 본의 아닌 구설 주의. 68년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안. 80년 꾸준한 노력이 좋은 결과를 가져온다. 92년 작은 일에서 큰 기쁨을 맛보게 될 듯. 04년 상대의 허물보다 내 허물이 크다. 웃어넘겨라. ● 닭 45년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기. 57년 모든 것은 시간이 해결해 준다. 69년 대수롭지 않은 일이 큰 기쁨으로 다가온다. 81년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것. 93년 계획을 재검토, 급할수록 쉬어 가라. 05년 자기 의견을 반영하지 말고, 그대로 추진할 것.
● 개 46년 뜻밖의 기쁜 소식 들려온다. 58년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 해라. 70년 실리보다는 명분과 원칙을 따를 것. 82년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생길 수 있다. 94년 힘을 합쳐라. 백지장도 맞들면 낫다. 06년 계획하고 준비한 일이 순조롭게 진행될 듯. ● 돼지 47년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것. 59년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요. 71년 돌다리도 두드려 보고 건너라. 83년 때로는 혼자만의 시간도 필요. 95년 운수 나쁜 날, 마음이 급해도 내일로 미루어라. 07년 능력 이상으로 평가받아 인정받는 날.
