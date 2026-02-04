4·3수용소 갓난아기, 칠순 넘어 부친 유해 만나

당시 제주서 행방불명됐던 7인
최근 유전자 감식 통해 신원 확인
70년만에 가족 품으로 돌아와
“아버지의 유해가 바다에 버려졌을 가능성을 생각해 해류 종착지인 대마도까지 가 위령제를 지내기도 했습니다.”
1949년 제주4·3 귀순 주민 수용소에서 태어난 송승문 씨(76)는 아버지에 대한 기억이 전혀 없었다. 아들이 돌도 되기 전 끌려간 아버지의 흔적이라도 찾기 위해 백방으로 뛰었던 송 씨는 3일 비로소 아버지의 유해와 마주할 수 있었다.
제주특별자치도와 4·3평화재단은 이날 제주4·3평화공원 평화교육센터에서 ‘4·3 행방불명 희생자 신원 확인 보고회’를 열고 희생자 7명의 신원을 공식 발표했다. 이번에 신원이 확인된 희생자는 도 외 형무소로 이송된 뒤 행방불명된 희생자 5명과 도내에서 행방불명된 희생자 2명이다. 대전 골령골에서 발굴된 유해 3구(김사림·양달효·강두남), 경북 경산 코발트 광산 발굴 유해 2구(임태훈·송두선), 제주공항 발굴 유해 2구(송태우·강인경)다.
이들은 제주4·3사건이 한창이던 1948∼1950년 사이 군경에 연행된 뒤 행방이 끊겼다. 당시 군경은 체포한 주민들을 제주공항에서 즉결 처형하거나 대전·대구·광주 등 육지 형무소로 분산 이송했다. 육지로 옮겨진 이들 역시 6·25전쟁 발발 이후 대부분 총살당한 것으로 알려져 있다.
송 씨의 아버지 송태우 씨(당시 17세)도 1949년 10월 트럭에 실려 정뜨르비행장(현 제주공항)으로 끌려간 뒤 행방불명됐다. 아들이 태어난 지 채 넉 달도 되지 않은 시점이었다. 그의 유해는 2007년 제주공항 발굴 작업 과정에서 수습됐고, 최근에야 유전자 감식을 통해 신원이 확인돼 가족의 품으로 돌아갈 수 있었다. 송 씨는 “포기했던 순간도 있었지만 두 아들과 손자들이 채혈하면서 결국 아버지를 찾게 됐다”며 “채혈과 유전자 감식에 애써주신 모든 분들께 감사드린다”고 했다.
이날 보고회에서는 임진옥 씨(77), 강수철 씨(52) 등이 유해가 된 부모, 조부모와 상봉했다. 오영훈 제주도지사는 이날 추도사를 통해 “이번 신원 확인은 경산 코발트 광산 발굴 유해 가운데 최초로 신원이 확인된 사례”라며 “오랜 세월 이름 없이 잠들어야 했던 일곱 분 희생자의 명복을 빌며, 가족의 생사도 모른 채 세월을 견뎌 온 유족 여러분께 위로의 말씀을 드린다”고 전했다. 제주도와 4·3평화재단은 올해도 실종자 유해 신원 확인을 위한 채혈을 계속 진행할 예정이다.
