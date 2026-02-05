1살 아기의 경찰서 방문…무슨 일?

여성과 아기가 지구대를 찾은 건 2주 전 맺은 특별한 인연 때문이다. 여성은 고열로 인한 경련 때문에 숨 쉬는 걸 힘들어하는 19개월 아기를 태우고 병원으로 향하다가 관계 당국에 도움을 요청했다.

경찰청 유튜브

정성인 고양 도래울지구대 경장은 “신고자 분이 운전석 뒷쪽에 (아기와 함께) 앉아계셨고 아기 상태를 보니 호흡이 거칠고 몸에 힘이 풀린 상황이었다”며 “빨리 병원으로 옮기지 않으면 큰 일이 나겠다는 생각이 들어 신속하게 병원으로 옮겼다”고 했다.