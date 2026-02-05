밀라노에 김연아 사진 붙었다… “겨울올림픽 응원해주세요”

김연아는 2010년 밴쿠버 겨울올림픽에서 금메달, 2014년 소치 겨울올림픽에서 은메달을 차지했다. 2018년 평창 대회 때는 홍보대사이자 성화 최종 점화자로 활약했다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막을 사흘 앞둔 3일(현지 시간) 이탈리아 밀라노 포르텔로역에 김연아를 포함한 역대 피겨스케이팅 금메달 리스트의 이름이 적혀 있다. 2026.02.03. 뉴시스

김연아는 지난달 22일 공개된 유튜브 채널 ‘식빵언니 김연경’에서 “메달 따는 종목이 다양해지고 선수도 많아졌는데 확실히 예전보다 올림픽에 대한 관심도가 떨어진 것 같다”며 “오히려 옛날에는 스타 선수가 한 명 나오면 더 주목했던 것 같다”고 돌아봤다.