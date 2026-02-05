감사원, 尹집무실 ‘편백 사우나’-YTN 헐값 매각 들여다본다

서울 종로구 감사원 모습. 2026.2.3/뉴스1

또한 감사원은 헐값 매각 의혹이 제기된 YTN 자산에 대해서도 감사에 착수한다고 밝혔다.감사원 관계자는 “YTN 매각을 포함해 문제점들이 많이 제기가 됐다”며 “사업성 평가 없이, 충분한 자산 가치 평가 없이 자산을 저가 매각하거나 임대해 재무 건전성을 저해하는 데 대한 종합적 점검이 필요했다”고 했다.