李대통령 “과학기술자 인정받아야 미래 있어…국가연구자제도 도입”

이재명 대통령은 5일 2025년 대통령과학장학생과 국제과학올림피아드 수상자를 만나 “국가장학제도뿐만 아니라 국가연구자 제도까지 도입해서 평생을 과학기술 연구에 종사하면서도 자랑스럽게, 명예롭게 살 수 있는 길을 열어보려고 한다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 청와대에서 ‘도전하는 과학자, 도약하는 대한민국’을 주제로 ‘제12회 미래과학자와의 대화’ 간담회를 열고 “국가장학금제도는 김대중 대통령이 처음 만들었다고 한다”며 이같이 말했다. 이어 “과학기술을 존중하고 과학기술에 투자하고 과학기술자들이 인정받는 사회라야 미래가 있다”고 강조했다.
행사에는 신규 대통령과학장학생 205명과 국제과학올림피아드 수상자 35명 등이 참석했다. 대통령과학장학생은 학부 1·3학년과 대학원 석·박사 과정 재학생으로 구성됐다.
이 대통령은 대통령과학장학생 대표 4명에게 장학증서와 메달을 수여했다. 국제과학올림피아드 수상자 대표 4명에겐 기념패를 전달했다.
이 대통령은 “대한민국도 자원과 특별한 역량이 없는 나라였지만, 오로지 교육에 투자하고 과학기술에 투자한 결과로 오늘 세계에서 인정받는 나라가 됐다”며 “국가 간 경쟁이 치열하면 치열할수록 결국 국민의 역량이 얼마나 뛰어나냐, 얼마나 발전하느냐에 따라서 그 국가의 운명이 결정될 것”이라고 말했다.
이어 “최근에 드러나는 바이기도 하지만, 과학기술은 그 나라의 국가역량 그 자체라고 할 수 있다”며 “역사적으로 볼 때도 과학기술을 존중하는 체제는 흥했고, 과학기술을 천시하는 시대는 망했다. 앞으로도 이 점은 변함이 없을 것”이라고 했다.
그러면서 학생들을 향해 “여러분들 손에 대한민국의 운명이 달려있다는 책임감으로, 또 여러분 개인의 인생에서도 매우 중요한 일이라는 생각을 갖고 앞으로도 최선을 다해주길 바란다”고 당부했다.
아울러 “최선을 다해서 대한민국 발전에 함께해주길 바란다. 여러분들의 수상을, 또 여러분들의 장학생 선발을 축하한다”며 “자유롭게, 허심탄회하게 여러분의 의견을 말씀해 주시면 국가 과학기술 정책 발전에 중요한 참고자료로 사용하도록 하겠다”고 덧붙였다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
