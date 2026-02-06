류현진·김도영·한국계 4명 등 WBC 최정예 멤버 30인 공개

류현진(한화 이글스), 김도영(KIA 타이거즈) 등 프로야구를 대표하는 스타들이 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에 나선다. 관심을 모은 한국계는 4명의 선수가 발탁됐고, 어깨 통증을 느낀 문동주(한화)는 제외됐다.
한국야구위원회(KBO)는 6일 서울 중구 한국프레스센터에서 2026 WBC 야구 대표팀 기자회견을 열어 30인 최종 명단을 공개했다.
2010 광저우 아시안게임 이후 16년 만에 태극마크를 단 투수 류현진과 2024년 KBO리그 최우수선수(MVP) 내야수 김도영이 예상대로 명단에 승선했다.
경험이 풍부한 베테랑 류현진은 대표팀 고참으로서 구심점 역할을 맡는다. 2024년 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12에서 맹활약했던 김도영은 이번 WBC에서도 공격의 주축 역할을 해줄 것으로 기대된다. 메이저리거 중에서는 외야수 이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 내야수 김혜성(LA 다저스)이 명단에 이름을 올렸다. 디트로이트 타이거스와 마이너리그를 계약을 맺은 투수 고우석도 발탁됐다.
다만 내야수 김하성(애틀랜타 브레이브스)과 송성문(샌디에이고 파드리스)은 부상으로 합류가 불발됐다.
이날 명단 발표의 관심사 중 하나는 한국계 선수의 합류다.
WBC에 참가하는 선수는 본인의 국적이나 출생 국가 뿐 아니라 부모 또는 조부모의 출생 국가, 혈통에 따라 출전국을 선택할 수 있다.
한국계 투수 라일리 오브라이언(세인트루이스 카디널스), 데인 더닝(애틀랜타), 외야수 저마이 존스(디트로이트), 내야수 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스)이 뽑혔다.
