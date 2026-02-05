6월 지방선거 “與 이겨야” 52% vs “野 이겨야” 36%

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 5일 17시 08분

글자크기 설정

李대통령 국정지지율 63%…6개월만에 최고

이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.02.05. 뉴시스
이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.02.05. 뉴시스
이재명 대통령의 국정 지지율이 63%로 집계돼 지난해 8월 1주차(65%) 이후 6개월 만에 가장 높은 수치를 기록했다.

엠브레인퍼블릭, 케이스탯리서치, 코리아리서치, 한국리서치가 2∼4일 전국 성인 남녀 1003명을 조사해 5일 발표한 2월 1주 전국지표조사(NBS 무선전화 면접 100%, 95% 신뢰수준에 표본오차 ±3.1%포인트, 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)에 따르면 이 대통령의 국정 운영에 대한 긍정 평가는 63%, 부정 평가는 30%로 집계됐다. 2주 전 조사에선 긍정 평가 59%, 부정 평가 31%였다. 연령별로는 20대 이하를 제외한 전 연령대에서 긍정 평가가 과반을 기록했다.

NBS 제공.
NBS 제공.
정당별 지지도에선 더불어민주당이 41%, 국민의힘은 22%를 기록했다. 직전 조사에 비해 민주당인 1%포인트, 국민의힘은 2%포인트가 각각 올랐다.

6·3 지방선거 성격을 묻는 조사에선 ‘현 정부의 국정안정을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다’는 응답이 52%, ‘현 정부를 견제하기 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다’는 응답이 36%로 나타났다. 직전 조사 대비해 여당 지지 응답은 5%포인트 상승했고 야당 지지 응답은 4%포인트 하락했다.

#이재명 대통령#국정 지지율#여론조사
박훈상 기자 tigermask@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스