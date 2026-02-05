‘성병 의혹’ 빌 게이츠 “엡스타인과 함께 보낸 매 순간 후회”

빌 게이츠 미국 마이크로소프트(MS) 창업주가 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인과 인연을 맺은 데 대해 후회한다며 고개를 숙였다. 앞서 게이츠가 러시아 여성들과의 불륜 관계에서 성병에 걸렸고 엡스타인에게 도움을 청했다는 내용의 이메일 문건이 공개됐지만, 게이츠는 이를 부인했다.
게이츠는 4일(현지 시간) 방영된 호주 9뉴스와의 인터뷰에서 “그(엡스타인)와 함께 보낸 매 순간을 후회하고 사과드린다”며 “그와 시간을 보낸 것은 어리석었다”고 말했다. 앞서 미국 법무부는 엡스타인과 정재계 주요 인사의 유착 의혹이 담긴 파일을 추가로 공개했다. 파일 속 엡스타인이 작성한 것으로 추정되는 이메일에는 게이츠가 러시아 여성들과 관계를 가진 뒤 성병에 걸렸고, 게이츠는 당시 부인인 멀린다 프렌치 게이츠에게 이를 숨기려 했다는 내용이 담겨 파장이 일었다. 또 게이츠가 엡스타인에게 아내 몰래 투여할 수 있는 항생제를 달라고 요청한 후 이메일 삭제까지 요구했다는 구체적 내용이 적혔다.
게이츠는 관련 의혹에 대해 엡스타인의 자작극임을 주장하며 “(나는) 그 이메일을 절대 보내지 않았다. 거짓”이라고 부인했다.
게이츠와 엡스타인은 2011년부터 여러 차례 만남을 가져온 것으로 알려졌다. 하지만 게이츠는 엡스타인의 범죄 주 무대였던 미국령 버진아일랜드에는 방문한 적이 없다고 했다. 그는 “그 섬에 간 적도 없고 여성도 만난 적 없다”며 “시간이 지날수록 아무 관련이 없다는 것이 더 분명해질 것”이라고 했다.
엡스타인과 친분을 쌓은 이유에 대해선 “그가 부유한 사람들을 많이 알고 있었고, 그를 통해 게이츠 재단에 기부할 다른 부유층을 소개받을 수 있을 것이라고 생각했다”고 말했다.
앞서 게이츠는 멀린다와 2021년 이혼했다. 당시 멀린다가 이혼을 결심한 이유 중 하나가 게이츠와 엡스타인의 관계 때문이라는 보도가 나온 바 있다. 멀린다는 최근 미국 NPR과의 인터뷰에서 “(게이츠의 의혹은) 매우 고통스러웠던 당시 기억을 떠올리게 했다”며 “아직 남아있는 의문은 전 남편을 위한 것이다. 내가 아닌 그가 질문에 답해야 한다”고 말했다.
댓글 0