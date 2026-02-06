나도 걸테니 너도 걸어라?…“장동혁, 당을 포커판 만들어” 내홍

장동혁 대표가 “직(職)을 걸고 사퇴·재신임을 요구하면 즉각 당원투표에 돌입하겠다”고 밝힌 것을 두고 국민의힘에선 이틀째 내홍이 확산됐다. 오세훈 서울시장은 “장 대표는 자격을 잃었다”고 직격했고, 소장·개혁파 인사들은 “도박판 정치” “조폭 정치”라는 비판을 쏟아냈다. 장 대표는 “비판할 게 아니라 직을 걸라”고 맞섰다.
장 대표는 6일 제주도 성산읍에서 제2공항 건설 관련 주민 간담회를 가진 뒤 기자들과 만나 “어제 내 입장을 밝혔다. 그렇게 비판할 것이 아니라 직을 걸면 된다”고 재차 날을 세웠다. 불만이 있다면 말로만 비판하지 말고 자신의 제안대로 사퇴나 재신임 요구를 하라는 것. 당 지도부 관계자는 “책임은 지지 않으면서 걸핏하면 지도자를 흔들려 하는 우리 당의 잘못된 문화를 바꾸기 위해서라도 필요했던 제안”이라고 말했다.
장 대표가 요구 시한으로 밝힌 이날까지 현역 국회의원과 광역단체장 중 실제 의원직이나 단체장직을 걸고 사퇴·재신임을 요구한 이는 없었다. 이를 두고 당권파인 장예찬 여의도연구원 부원장은 “국민의힘의 온실 속 화초 같은 정치인들이 잡초 같은 장동혁을 상대하지 못한다. 확실하게 제압한 한 방”이라고 평가하기도 했다.
다만 이날 오세훈 서울시장은 “절대 기준은 민심이다. 장 대표는 자격을 잃었다”라며 “장 대표가 원하는 당원투표 결과가 나온다 한들 그것이 민심을 거스른다면 무슨 의미가 있느냐”고 공세를 펼쳤다. 재신임 투표를 처음 제안한 김용태 의원은 “정치를 하라고 했더니 포커판을 만들어버렸다”면서 “장동혁 의원께서 직을 걸고 싶으면 지역구 주민들한테 물어보시라”고 비판했다. 개혁성향 의원그룹 ‘대안과 미래’ 소속 권영진 의원은 “민주정당 지도자 입에서 나왔다고 도저히 믿기지 않는 조폭식 공갈협박”이라며 “제발 정신 좀 차리시라”고 했다.
김영삼 전 대통령(YS)의 둘째 아들인 김현철 김영삼대통령기념재단 이사장도 비판 행렬에 동참했다. 김 이사장은 “국민의힘이 YS 정신을 내다버린 수구집단으로 변질됐다”면서 국민의힘 당사와 국회 회의실 등에 걸려 있는 김 전 대통령 사진을 떼라고 요구했다. 최근 입당한 강경보수 성향 유튜버 고성국 씨가 전두환 전 대통령 사진을 걸자고 주장한 것을 정면으로 겨냥한 것. 국민의힘 서울시당은 고 씨에 대한 징계 심사에 착수했다.
한편 장 대표는 개혁신당 이준석 대표가 5일 대표발의한 정보통신망법 개정안에 공동발의자로 이름을 올렸다. 개정안은 선거기간 중 외국인이 정치적 글을 인터넷에 올리는 것을 제한하는 내용이 골자다. 개혁신당 관계자는 “장 대표가 취지에 공감해 개별적으로 공동발의한 것으로 정당 간 연대와는 무관하다”고 했다.
댓글 0