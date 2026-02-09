김예성·김상민 줄줄이 무죄…김건희특검, 기소 제대로 했나

민중기 특별검사가 29일 오전 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트에서 열린 김건희 여사의 각종 의혹 관련 최종 수사 결과 발표 브리핑에서 자료를 살펴보고 있다. 2025.12.29. 뉴시스

김건희 특검이 재판에 넘긴 혐의에 대한 법원의 무죄 판단은 처음이 아니다. 앞서 김건희 특검이 재판에 넘긴 김 여사의 도이치모터스 주가조작(자본시장법 위반) 혐의도 1심에서 무죄 판단이 나왔다. 재판부는 “피고인은 미필적으로나마 자신의 자금이나 주식이 시세조종에 동원될 수 있음을 알고도 용인했다”면서도 “공동정범으로서 범행을 실행했다고 단정하긴 어렵다”고 밝혔다.