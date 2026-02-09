“이게 뭔지 맞춰봐” 경찰이 SNS에 변사 현장 사진 올려

변사 사건 현장에 출동한 경찰관이 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 현장 사진을 올린 사실이 적발돼 감찰을 받고 있다.

경기남부경찰청은 광명경찰서 소속 A 경위에 대해 감찰을 벌이고 있다고 9일 밝혔다. 경찰은 A 경위에 대한 직위해제도 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

경찰 등에 따르면 A 경위는 6일 사건 처리를 위해 변사 사건 현장에 출동했다가 현장 사진을 촬영한 후 자신의 SNS에 게시했다. 당시 그는 게시물에 “이게 뭔지 맞춰보실 분?” “선지를 먹지 말아야지” 등의 문구도 적은 것으로 파악됐다.

A 경위는 당일 해당 게시물을 삭제했다. 하지만 이미 캡처본 등을 통해 일부 내용이 확산된 상태였다. 그는 현장 경찰이 고생한다는 취지로 게시물을 올렸다고 진술한 것으로 전해졌다.

이 사건 관련해 경찰 관계자는 “부적절성 등을 파악해 엄중히 조치할 것”이라고 전했다.
