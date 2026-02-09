KDI “수출 상승세, 반도체 가격 급등에 따른 착시효과”

반도체 제외한 수출실적 감소하고
반도체도 수출 물량 증가세는 둔화
반도체를 중심으로 수출이 상승세를 보이고 있지만, 이는 반도체 가격 급등에 따른 ‘착시 효과’일 수 있다는 분석이 나왔다. 반도체 수출물량이 가격에 비해 제한적으로 상승하고 있는 데다, 반도체를 제외한 수출 실적이 오히려 줄었기 때문이다.
9일 한국개발연구원(KDI)은 ‘경제동향 2월호’에서 “수출은 반도체 가격 급등에 주로 기인해 높은 증가율을 기록했지만, 이를 제외한 품목들은 부진이 지속되고 있다”며 이같이 진단했다. 지난해 12월 한국의 수출금액은 1년 전보다 11.7% 증가했다. 지난달에는 전년 동월 대비 33.9% 오르는 등 상승세를 보였다.
하지만 수출의 대부분을 차지하는 반도체의 가격 상승으로 인해 전체 수출이 개선됐다는 게 KDI의 분석이다. 지난해 12월 반도체 수출가격은 1년 전보다 39.9% 올랐지만, 수출 물량은 3.2% 늘어나는 데 그쳤다.
지난해 11월 반도체 수출가격(32.3%)과 수출물량(5.2%) 상승률과 비교하면, 가격은 더 뛰었지만, 물량 증가세는 둔화된 셈이다. 미국의 관세 인상의 여파로 반도체를 제외한 품목의 일평균 수출은 1년 전보다 1.2% 하락하기도 했다
다만, 투자 부진에도 불구하고 소비를 중심으로 생산이 증가하고 있다는 분석이 나왔다. KDI는 “최근 건설업이 부진한 가운데, 제조업도 미약한 흐름을 보였지만, 서비스업을 중심으로 전산업 생산이 완만한 증가세를 유지하고 있다”고 진단했다.
지난해 12월과 올 1월 소비를 중심으로 경기가 개선되고 있다고 평가했는데, 이번에도 같은 평가를 한 것이다. 건설업 생산은 1년 전보다 4.2% 하락했으나 전월(16.6%) 대비 하락 폭이 축소됐다.
설비투자 지표는 위축되기도 했다. 지난해 12월 설비투자는 1년 전보다 10.3% 하락했다. 변동성이 큰 운송장비 부문의 생산이 감소하고, 반도체를 제외한 기계류의 설비투자가 줄어들었기 때문이다. KDI는 “위축된 기업 심리가 일부 완화되고는 있으나, 미국의 관세 인상 가능성, 유가 변동성 확대 등 대외 위험은 다소 커지고 있다”고 우려하기도 했다.
세종=이상환 기자 payback@donga.com
