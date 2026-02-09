본문으로 바로가기
사회
가락시장 2층 주차장 벽 뚫고 승용차 추락…1명 경상
2026-02-09 14:57
2026년 2월 9일 14시 57분
입력
2026-02-09 13:34
2026년 2월 9일 13시 34분
전남혁 기자
크게보기
서울 송파구의 한 주차장 건물에서 차량이 추락해 전복되는 사고가 발생해 1명이 다쳤다.
6일 소방과 경찰에 따르면 이날 오전 11시 32분경 서울 송파구 가락시장 제2주차장 건물 2층에서 승용차 1대가 아래로 추락해 전복됐다. 차량에 타고 있던 50대 남성은 사고 직후 의식이 있으나 목 통증을 호소해 병원으로 이송됐다.
크게보기
크게보기
사고 현장에서 확인한 주차장 건물은 2층 외벽과 창문 등이 파손돼 떨어져 나간 상태였다. 추락한 차량은 번호판이 심하게 구겨졌고 사이드미러와 앞 범퍼, 문짝 등이 크게 파손돼 있었다.
경찰은 차량이 주차장 건물에서 추락한 정확한 경위와 사고 원인을 조사 중이다.
#가락시장
#주차장
#차량 추락
전남혁 기자 forward@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
