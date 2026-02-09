본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
경제
코스피 3거래일만에 5300선 회복…코스닥 1100 재돌파
동아일보
업데이트
2026-02-09 09:46
2026년 2월 9일 09시 46분
입력
2026-02-09 09:22
2026년 2월 9일 09시 22분
박성진 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260209/133323618/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
크게보기
코스피가 상승 출발한 9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 증시 시황이 표시되어 있다. 2026.2.9 뉴스1
코스피가 9일 다시 5300선을 회복했다. 6일 5000선까지 밀린 지 1거래일 만이다.
한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 4.13% 상승한 5299.10에 시작해 개장 직후 5300선을 넘어섰다. 코스피가 5300선을 넘어선 것은 4일 이후 3거래일 만이다.
삼성전자는 5.99% 상승한 18만 8100원을 기록하고 있다. SK하이닉스도 7% 이상 급등했다.
코스닥도 2.7% 상승한 1109.91에 개장했다. 에코프로(+3.66%), 알테오젠(+4.16%), 에코프로비엠(+1.41%) 등 코스닥 시총 상위주들도 대부분 상승세를 보이고 있다.
#코스피
#코스닥
#한국증시
#주식시장
#한국거래소
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
[단독]실수로 ‘비트코인 벼락’… 80여명 바로 매도, 1분새 16% 폭락
2
[천광암 칼럼]쿠팡 김범석의 오만과 한국의 자존심
3
[단독]“폭파” 장난 글로 공권력 낭비… 10대에 7544만원 청구
4
“첫월급 300만원이래” 9급 공무원 경쟁률 2년째 상승
5
정청래 “대통령께 누 끼쳐 죄송…특검 추천에 빈틈 많았다”
6
트럼프 “다카이치 압승 축하…‘힘을 통한 평화’ 성공 거두길”
7
‘왕과 사는 남자’ 5일만에 100만명…‘아바타’ 기록 넘었다
8
스노보드銀 김상겸 “막노동 하면서도 꿈 잃지 않아”
9
클럽 전광판에 ‘서초의 왕’ 광고한 변호사…법원 “정직 처분 정당”
10
국힘 김종혁 前최고위원 제명 확정…‘친한계 압박’ 가속화
1
눈물 보인 한동훈 “제 풀에 꺾여 그만 둘 거란 기대 접어야”
2
박지원 “李 집 팔라니 너무해” vs 주진우 “왜 국민만 팔라 하나”
3
[천광암 칼럼]쿠팡 김범석의 오만과 한국의 자존심
4
與 ‘쌍방울 변호인’ 특검 추천 보고받고… 李, 강한 불쾌감 표시
5
“이재명 죽이기 동조한 檢출신을 특검 후보로? 제정신이냐”
6
李 “매입임대 계속 허용할지”…다주택 이어 임대사업자 정조준
7
국힘 내분의 최전선 ‘서울’… 장동혁-오세훈 난타전에 배현진 징계 전운
8
조국 최후통첩 “민주당, 13일까지 공식 입장 없으면 합당 없다”
9
한동훈, 1만5000명 콘서트서 “제 풀에 꺾일거란 기대 말라”
10
다카이치, 日총선 사상 최대 압승…‘단독 개헌 의석’ 확보했다
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
[단독]실수로 ‘비트코인 벼락’… 80여명 바로 매도, 1분새 16% 폭락
2
[천광암 칼럼]쿠팡 김범석의 오만과 한국의 자존심
3
[단독]“폭파” 장난 글로 공권력 낭비… 10대에 7544만원 청구
4
“첫월급 300만원이래” 9급 공무원 경쟁률 2년째 상승
5
정청래 “대통령께 누 끼쳐 죄송…특검 추천에 빈틈 많았다”
6
트럼프 “다카이치 압승 축하…‘힘을 통한 평화’ 성공 거두길”
7
‘왕과 사는 남자’ 5일만에 100만명…‘아바타’ 기록 넘었다
8
스노보드銀 김상겸 “막노동 하면서도 꿈 잃지 않아”
9
클럽 전광판에 ‘서초의 왕’ 광고한 변호사…법원 “정직 처분 정당”
10
국힘 김종혁 前최고위원 제명 확정…‘친한계 압박’ 가속화
1
눈물 보인 한동훈 “제 풀에 꺾여 그만 둘 거란 기대 접어야”
2
박지원 “李 집 팔라니 너무해” vs 주진우 “왜 국민만 팔라 하나”
3
[천광암 칼럼]쿠팡 김범석의 오만과 한국의 자존심
4
與 ‘쌍방울 변호인’ 특검 추천 보고받고… 李, 강한 불쾌감 표시
5
“이재명 죽이기 동조한 檢출신을 특검 후보로? 제정신이냐”
6
李 “매입임대 계속 허용할지”…다주택 이어 임대사업자 정조준
7
국힘 내분의 최전선 ‘서울’… 장동혁-오세훈 난타전에 배현진 징계 전운
8
조국 최후통첩 “민주당, 13일까지 공식 입장 없으면 합당 없다”
9
한동훈, 1만5000명 콘서트서 “제 풀에 꺾일거란 기대 말라”
10
다카이치, 日총선 사상 최대 압승…‘단독 개헌 의석’ 확보했다
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
美매체 “트럼프정부, 한국정부 아닌 쿠팡 편에 서있다”
한라산 18㎝ 폭설-강풍… 항공편 무더기 결항에 주말 1만여명 발 묶여
장동혁 “美 관세원복, 특별법 지연 탓은 100% 거짓말”
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0