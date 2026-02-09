코스피 3거래일만에 5300선 회복…코스닥 1100 재돌파

  입력 2026년 2월 9일 09시 22분

코스피가 상승 출발한 9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 증시 시황이 표시되어 있다. 2026.2.9 뉴스1
코스피가 9일 다시 5300선을 회복했다. 6일 5000선까지 밀린 지 1거래일 만이다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 4.13% 상승한 5299.10에 시작해 개장 직후 5300선을 넘어섰다. 코스피가 5300선을 넘어선 것은 4일 이후 3거래일 만이다.

삼성전자는 5.99% 상승한 18만 8100원을 기록하고 있다. SK하이닉스도 7% 이상 급등했다.

코스닥도 2.7% 상승한 1109.91에 개장했다. 에코프로(+3.66%), 알테오젠(+4.16%), 에코프로비엠(+1.41%) 등 코스닥 시총 상위주들도 대부분 상승세를 보이고 있다.

박성진 기자 psjin@donga.com
