김온아, 최대 위기 속 천군만마…흐름 바꾼다 (야구여왕)

10일(화) 밤 10시 방송되는 채널A 스포츠 예능 ‘야구여왕’ 12회에서는 통산 성적 4승 2패로 ‘2연승’을 달리고 있는 블랙퀸즈가 역대 최강 전력으로 평가받는 ‘국가대표 포진 팀’ 퀄리티스타트와 쫄깃한 여덟 번째 정식 경기를 치르는 현장과 결과가 공개된다.
1회 말까지 퀄리티스타트와 0:0 팽팽한 균형 유지하던 블랙퀸즈는 2회 초, 퀄리티스타트의 ‘작전 야구’에 휘말리며 순식간에 위기를 맞는다. 선발 투수 장수영은 연속 볼넷으로 주자를 내보내고, 주전 유격수 주수진과 2루수 김온아가 빠진 수비에서도 균열이 발생하며 연달아 실점한다. 어렵게 이닝을 마치고 더그아웃으로 돌아온 장수영은 “야구 너무 어렵다…”며 고개를 떨구고, 박재홍 해설위원은 “내준 점수는 빨리 잊고, 뽑아낼 점수에 집중해야 한다”는 응원의 메시지를 던진다.
대혼란 속 본업인 핸드볼 해설을 마친 ‘캡틴’ 김온아가 전격 등장한다. 윤석민 코치는 김온아가 박세리 단장과 인사를 나누려하자 “인사할 시간 없다. 빨리 몸 풀어!”라고 다급한 상황임을 알린다. 김온아는 곧장 웜업에 들어가고, 3회 초 자신의 자리인 2루수로 복귀한다. 직후 그는 “수영아, 편하게 던져!”라면서 팀 분위기를 끌어올린다. 나아가, 김온아는 공격에서 자신의 타순이 다가오자 “늦게 와서 팀원들에게 미안한 만큼 꼭 안타를 치고 나가야 한다”고 결연한 각오를 드러낸다. 김온아가 블랙퀸즈의 흐름을 뒤바꿀 ‘해결사’가 될 수 있을지 관심이 집중된다.
그런가 하면 김온아의 투입 이후 블랙퀸즈의 본격적인 추격이 시작된 가운데, 부동의 에이스 신소정이 ‘괴도 소정’에 등극해 도파민을 폭발시킨다. 포수 자세가 무너지는 순간 아무도 모르게 은밀한 도루에 성공해 모두를 깜짝 놀라게 하는 것. 갑작스럽게 바뀐 신소정의 위치에 정유인은 “그림자 분신술인 줄 알았다”며 ‘샤라웃’을 보낸다.
블랙퀸즈가 김온아와 신소정의 활약에 힘입어 퀄리티스타트와의 경기에서 3연승을 달성할 수 있을지, 7차전의 최종 결과는 10일(화) 밤 10시 방송되는 채널A ‘야구여왕’ 12회에서 확인할 수 있다.
