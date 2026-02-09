시장 찾은 李대통령, 국밥 식사 “정책, 현장서 답 찾아야”

이재명 대통령이 9일 서울 종로구 통인시장을 방문해 상인과 시민들의 목소리를 경청했다. 청와대 안귀령 부대변인은 서면 브리핑을 통해 이번 일정은 최근 일부 경제지표가 개선되는 흐름을 보이고 있지만 장바구니 물가 등 체감경기가 여전히 어렵다는 국민들의 목소리를 현장에서 직접 듣기 위해 마련된 자리라고 밝혔다.
이 대통령은 이날 오후 통인시장 내 한 식당에서 소머리국밥으로 식사하면서 강훈식 대통령비서실장 등 동행한 참모들에게 “수출이 회복되고 주가도 오르고 있지만 막상 식당에 와서 밥 한 끼 먹어보면 국민들이 왜 힘들다고 하는지 느껴진다”고 말했다. 이어 “국민들이 체감하지 못한다면 아직 경제가 좋아졌다고 말할 수 없다”며 “정책 성과는 통계가 아니라 국민들의 일상에서 확인돼야 한다”고 강조했다.
이 대통령은 식당 사장에게 주요 기업을 중심으로 한 경기 개선 효과가 지역 상권에도 영향을 미치고 있는지 물었다고 한다. 이에 사장은 “체감경기는 여전히 어렵지만 대통령께서 열심히 해주셔서 분위기가 조금씩 좋아지는 것 같다”며 “청와대 복귀 이후 직원들과 경찰들이 식사를 하러 많이 오고 있다”고 했다.
식사를 마친 이 대통령은 인근 카페로 자리를 이동해 유자차를 마셨다. 이 대통령은 이 자리에서도 상인들의 이야기를 들은 뒤 ”정책은 책상 위가 아니라 현장에서 답을 찾아야 한다”며 “오늘 들은 이야기들을 충실히 반영해 국민들이 실제로 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다”고 약속했다. 또 “통인시장이 더욱 활력있는 공간이 됐으면 좋겠다”고도 했다.
이 대통령은 이후 시장 상인들과 시민들에게 “새해 복 많이 받으시라”고 인사를 한 뒤 함께 기념사진을 촬영했다.
