시장 찾은 李대통령, 국밥 식사 “정책, 현장서 답 찾아야”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 9일 22시 55분

이재명 대통령이 9일 서울 종로구 통인시장 내 한 식당을 방문해 식당 주인과 식사를 하며 대화하고 있다. 청와대 제공
이재명 대통령이 9일 서울 종로구 통인시장을 방문해 상인과 시민들의 목소리를 경청했다. 청와대 안귀령 부대변인은 서면 브리핑을 통해 이번 일정은 최근 일부 경제지표가 개선되는 흐름을 보이고 있지만 장바구니 물가 등 체감경기가 여전히 어렵다는 국민들의 목소리를 현장에서 직접 듣기 위해 마련된 자리라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 통인시장 내 한 식당에서 소머리국밥으로 식사하면서 강훈식 대통령비서실장 등 동행한 참모들에게 “수출이 회복되고 주가도 오르고 있지만 막상 식당에 와서 밥 한 끼 먹어보면 국민들이 왜 힘들다고 하는지 느껴진다”고 말했다. 이어 “국민들이 체감하지 못한다면 아직 경제가 좋아졌다고 말할 수 없다”며 “정책 성과는 통계가 아니라 국민들의 일상에서 확인돼야 한다”고 강조했다.

이재명 대통령이 9일 서울 종로구 통인시장의 한 식당을 방문해 상인과 대화하며 식사하고 있다. 청와대 제공
이 대통령은 식당 사장에게 주요 기업을 중심으로 한 경기 개선 효과가 지역 상권에도 영향을 미치고 있는지 물었다고 한다. 이에 사장은 “체감경기는 여전히 어렵지만 대통령께서 열심히 해주셔서 분위기가 조금씩 좋아지는 것 같다”며 “청와대 복귀 이후 직원들과 경찰들이 식사를 하러 많이 오고 있다”고 했다.

식사를 마친 이 대통령은 인근 카페로 자리를 이동해 유자차를 마셨다. 이 대통령은 이 자리에서도 상인들의 이야기를 들은 뒤 ”정책은 책상 위가 아니라 현장에서 답을 찾아야 한다”며 “오늘 들은 이야기들을 충실히 반영해 국민들이 실제로 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다”고 약속했다. 또 “통인시장이 더욱 활력있는 공간이 됐으면 좋겠다”고도 했다.

이 대통령은 이후 시장 상인들과 시민들에게 “새해 복 많이 받으시라”고 인사를 한 뒤 함께 기념사진을 촬영했다.

이재명 대통령이 9일 서울 종로구 통인시장을 방문해 상인들과 인사하고 있다. 청와대 제공
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
