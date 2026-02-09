조국당 “국힘은 극우 내란선동 싱크탱크…해산해야”

조국혁신당 서왕진 원내대표가 9일 국회 비교섭단체 대표연설에서 “내란의 설계자와 실행자, 교사자, 동조자들을 모두 징치(懲治·징계해 다스림)해야 한다”며 법무부를 향해 국민의힘에 대한 정당해산심판 청구를 촉구했다.
서 원내대표는 “여전히 국회 의석의 3분의 1을 차지하는 극우내란 본당 국민의힘의 존치 문제부터 해결해야 한다”며 “위대한 국민은 내란을 막아냈지만 그것으로 끝난 것이 아니다”고 밝혔다. 이어 “국민의힘은 당대표급 평당원인 극우 유튜버 ’좌한길-우성국‘을 앞세운 극우내란 선동의 싱크탱크로 진화하고 있다”고 비꼬았다.
서 원내대표는 “내란 비호·미화, 공무집행 방해, 극단적 선동 등 행태는 헌법 제8조 제4항에 따른 위헌정당 기준을 충족한다”며 “국민의힘에 대한 정당해산심판 청구를 법무부에 다시 한 번 강력히 촉구한다”고 말했다. 그러자 본회의장에 있던 국민의힘 의원들은 “무슨 소리를 하는 거냐”며 고성을 지르며 반발했다.
또 서 원내대표는 더불어민주당과 조국혁신당의 합당 문제에 대해 “민주당 일각에서는 비생산적 권력투쟁, 우당에 대한 모욕과 비난, 근거 없는 음모론과 존재하지 않는 밀약설이 난무하고 있다”며 “매우 유감”이라고 했다. 이어 “민주 진보 진영의 개혁와 연대를 위해 원탁에서 합의한 결선투표제, 교섭단체 기준 정상화 약속은 어디로 갔냐. 민주당은 책임있게 답해야 한다”고 덧붙였다.
6·3 지방선거와 함께 지방분권 개헌을 함께 추진해야 한다는 주장도 나왔다. 서 원내대표는 “이번 지방선거에서 ’지방분권 개헌‘ 국민투표를 동시에 실시하자. 대한민국은 지방분권 공화국임을 헌법 제1조에 새겨넣자”며 국회 개헌특별위원회 구성을 촉구했다.
