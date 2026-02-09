“중앙정부가 알짜 특례는 안줘” “지선 앞두고 허울뿐인 통합”

6·3 지방선거를 앞두고 9일 열린 광주·전남, 대전·충남, 대구·경북 행정통합 입법 공청회에선 “허울뿐인 통합은 안된다”는 반발이 나왔다.
이날 국회 행정안전위원회가 주최한 ‘광역자치단체 행정통합 관련 입법 공청회’에서 국민의힘은 물론 여당인 더불어민주당에서도 중앙정부의 권한 이양이 기대보다 미흡하다는 비판이 나왔다. 민주당 소속 강기정 광주시장은 “(기존 법안에)최소한을 담았다고 생각했는데 정부로부터 386개 특례 조항 중에 110여 개 조항이 부동의 되었다는 소식을 듣고 충격을 받았다”고 했다.
행안위 법안 심사단계에 있는 전남광주통합특별법과 관련해 최근 정부가 지방채 발행 한도 특례, 전기사업 인허가권, 국가산단 예타 면제 등에 관해‘ 타 지자체와의 형평성’과 ‘국가 정책의 통일성’ 등을 이유로 수용이 어렵다는 의견을 전달하자 반발한 것이다.
여야 의원들의 지적도 이어졌다. 국민의힘 박수민 의원은 “대통령과 국무총리가 5조 원을 4년간 한시 지원하겠다고 애드벌룬을 띄우고 공공기관 이전하겠다, 다 돕겠다 했는데 막상 지금 중앙정부에서 110개가 넘는 알짜 핵심 조항들을 못 주겠다고 했다”고 지적했다. 민주당 양부남 의원은 “119개 조항에 대한 불수용 의견은 대통령의 뜻과도 배치된 것이고, 이번 통합이 속 빈 강정이 될 수 있는 것”이라며 우려를 표했다.
이날 국민의힘 소속 김태흠 충남지사는 이날 기자회견을 열고 “정치적 의도만 남은 행정통합 논의를 즉각 중단하라”고 촉구했다. 재정과 권한 이양의 공통 기준을 담은 행정통합 법안이 마련되지 않으면 행정통합에 동의하지 않겠다는 취지다.
한편 김진태 강원특별자치도지사는 이날 국회 본관 앞에서 열린 결의대회에서 자치권 강화 등의 내용이 담긴 강원특별법 개정안 통과를 촉구하며 삭발식을 갖기도 했다.
