韓美 우주망원경, 외계혜성서 물-유기분자 포착

한국천문연구원과 미국 항공우주국(NASA)이 공동 개발한 우주망원경 스피어엑스가 외계에서 온 성간혜성 ‘3I/ATLAS’를 관측하고, 물과 유기물질을 방출하는 모습을 포착하는 데 성공했다.
9일 우주항공청은 스피어엑스 국제 공동연구진이 지난해 8월과 12월 관측한 혜성 3I/ATLAS를 비교 분석했으며 혜성의 대기라고 할 수 있는 ‘코마’에서 물과 이산화탄소, 일산화탄소, 시안화물과 같은 유기분자를 검출했다고 밝혔다. 유기분자는 생명체를 이루는 기초 재료로, 지상망원경으로는 관측이 어려워 스피어엑스와 같은 우주망원경에서 주로 관측된다.이번 연구 결과는 국제학술지 ‘미국천문학회 연구 노트’에 이달 3일 게재됐다.
연구진은 혜성이 물, 이산화탄소 등을 우주 공간으로 내뿜을 때 밝기가 밝아지는 순간을 포착했다. 그 결과 8월보다 12월에 코마에서 더 다양한 성분이 발견됐으며, 특히 이산화탄소 대비 일산화탄소 양이 증가한 것을 확인했다.
연구진은 관측자료를 통해 시간에 따른 물리적, 화학적 구성 성분 변화를 분석할 예정이다. 또 태양계 혜성과 태양계 밖에서 온 성간혜성 간의 공통점과 차이점을 비교 분석해, 외계 행성계와 지구의 형성 과정을 밝히는 연구를 지속할 계획이다.
