사회
서울 북창동 상가건물에서 화재…소방당국 진화 중
동아일보
업데이트
2026-02-26 19:27
2026년 2월 26일 19시 27분
입력
2026-02-26 19:10
2026년 2월 26일 19시 10분
박성진 기자
서울 중구 북창동 화재 현장. 독자 제공
26일 서울 중구 북창동 상가 건물에서 화재가 발생해 소방 당국이 진화 작업에 나섰다.
소방 당국과 경찰 등에 따르면 이날 오후 6시 20분경 원인을 알 수 없는 화재가 발생했다. 화재 신고는 오후 6시 24분 112를 통해 접수됐다.
서울 중구 북창동 화재 현장. 독자 제공
이날 오후 7시 20분 기준 인명 피해는 확인되지 않았다. 다만 유독가스가 바람을 타고 북창동 전반으로 확산 중이다.
서울 중구 북창동 화재 현장. 독자 제공
소방 당국은 소방차 21대와 소방관 84명 등을 투입해 화재를 진압 중이다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
1
국힘 지지율 10%대 추락…TK서도 동률, 全연령대 민주 우위
2
김치통에 현금 2억, 안방엔 금두꺼비…고액체납자 은닉 재산 81억 압류
3
이부진, 아들 서울대 입학식 찾아 환한 미소…홍라희도 함께
4
안철수 “정원오, 고향 여수에 성동구 휴양시설 지어”…鄭측 “주민투표로 결정”
5
125억 테이블에 쫙…“센 만큼 가져가라” 통큰 성과급 쏜 中회사
6
한동훈 “백의종군 하라? 그분들, 尹이 보수 망칠때 뭐했나”
7
李 “인천공항서 지방공항 가려면 ‘김포’ 거쳐야…시간 너무 걸려”
8
기초과학 ‘칸막이’ 걷어내자… 지역 대학, 글로벌 R&D 거점 변신
9
”尹 무기징역 형량 가볍다“ 42%…“적절하다” 26%
10
한국인 3명 중 1명 아침 굶는데… ‘뼈 건강’엔 빨간불[노화설계]
1
국힘 지지율 10%대 추락…TK서도 동률, 全연령대 민주 우위
2
김정은 “한국 유화적 태도는 기만극…동족서 영원히 배제”
3
한미동맹 잇단 엇박자… 야외 기동훈련도 공개 이견
4
李 “北, 南에 매우 적대적 언사…오랜 감정 일순간에 없앨순 없어”
5
李 “저도 꽤 큰 개미였다…정치 그만두면 주식시장 복귀”
6
[송평인 칼럼]‘빙그레 엄벌’ 판사와 ‘울먹이는 앵그리버드’ 판사
7
‘판검사 최대 징역 10년’ 법왜곡죄 與주도 본회의 통과
8
李 “인천공항서 지방공항 가려면 ‘김포’ 거쳐야…시간 너무 걸려”
9
국힘 중진들 장동혁에 쓴소리…윤상현 “속죄 세리머니 필요”
10
서울 구청장 예비후보, 민주 35명 등록-국힘은 13명 그쳐
