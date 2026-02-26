서울 북창동 상가건물에서 화재…소방당국 진화 중

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 26일 19시 10분

서울 중구 북창동 화재 현장. 독자 제공
26일 서울 중구 북창동 상가 건물에서 화재가 발생해 소방 당국이 진화 작업에 나섰다.

소방 당국과 경찰 등에 따르면 이날 오후 6시 20분경 원인을 알 수 없는 화재가 발생했다. 화재 신고는 오후 6시 24분 112를 통해 접수됐다.

서울 중구 북창동 화재 현장. 독자 제공
이날 오후 7시 20분 기준 인명 피해는 확인되지 않았다. 다만 유독가스가 바람을 타고 북창동 전반으로 확산 중이다.
서울 중구 북창동 화재 현장. 독자 제공
소방 당국은 소방차 21대와 소방관 84명 등을 투입해 화재를 진압 중이다.
박성진 기자 psjin@donga.com
