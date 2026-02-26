[사설]법왜곡죄 수정안 통과… 엄격한 적용 기준 세워야

크게보기 국민의힘 의원들이 불참한 가운데 형법일부개정법률안(대안)에 대한 수정안이 26일 국회 본회의에서 가결되고 있다. 장승윤 기자 tomato99@donga.com

판검사가 일부러 법리나 사실을 왜곡해 적용하면 처벌하는 내용의 법왜곡죄를 담은 형법 개정안이 더불어민주당 주도로 26일 국회 본회의를 통과했다. ‘법령의 적용 요건이 충족되지 않음을 알면서도 적용하거나, 적용돼야 할 법령임을 알면서도 적용하지 않아’ 의도적으로 재판·수사에 영향을 미친 경우, 증거를 위조하거나 위법하게 수집한 경우 10년 이하의 징역에 처한다는 게 핵심이다. 다만 처벌 대상은 형사 사건으로 한정하고, 합리적인 재량 판단은 면책하기로 했다.