코스피 6300 돌파, 삼성전자 시총 1조달러 넘겨

크게보기 코스피 지수가 역대 최고치를 기록한 26일 오후 서울 중구 신한은행 본점 로비의 전광판에 코스피 코스닥 지수와 원달러 환율이 송출되고 있다. 신원건 기자 laputa@donga.com

미국 반도체 기업 엔비디아 실적 호조에 힘입어 코스피가 사상 처음으로 6,300을 돌파했다. 삼성전자는 시가총액 1조 달러(약 1428조 원) 클럽에 가입하며 미 유통기업 월마트, 글로벌 제약사 일라이 릴리를 제치고 세계 시총 순위 12위에 올랐다.