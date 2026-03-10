한동훈 “李정권, 민주당 상왕 김어준에 공소취소 공작 들켜”

한동훈 전 국민의힘 대표는 10일 유튜브 채널 ‘김어준의 뉴스공장’에서 제기된 ‘이재명 대통령 사건 공소 취소 거래설’에 대해 “김어준에게 공소 취소 공작을 들켜버린 이재명 정권”이라며 “(이재명 정권은) 일단 ‘이재명 공소 취소 안 한다’, 이 일곱 글자를 말하라”고 촉구했다.
한 전 대표는 이날 페이스북을 통해 “이건 딱 떨어지는 범죄”라며 이같이 밝혔다. 그는 “야당발 주장도 아니고 민주당 정권의 상왕인 김어준 방송 발이니 신빙성이 매우 높다”고 주장했다.
앞서 이날 오전 유튜브 채널 ‘김어준의 뉴스공장’에서 MBC 기자 출신인 장인수 씨는 ‘이 대통령 사건 공소 취소 거래설’을 제기했다. 장 씨는 “이 대통령의 최측근으로 볼 수밖에 없는 정부 고위 관계자가 최근 다수 고위 검사에게 ‘내 말이 대통령의 뜻이니 공소를 취소하라’는 메시지를 보냈다”고 주장했다.
이어 “그 문자를 받은 고위 검사가 ‘차라리 절차를 밟아서 정식으로 지휘하셔라’고 했다는 얘기도 나오고, 이 얘기가 검찰 조직 내에서 빠르게 퍼지고 있다”며 “검찰은 이 메시지를 ‘아, 이재명 정부가 우리랑 거래하고 싶어 하는구나’라고 생각한다더라”고 했다. 이는 검찰개혁 수위를 놓고 이재명 정부와 검찰이 거래하려 하는 것으로 의심된다는 취지의 주장으로 풀이된다.
이에 김어준 씨가 “대통령에게 직접 듣지 않는 한 팩트인지 어떻게 아느냐”고 묻자, 장 씨는 “말한 사람도 있고 들은 사람도 여러 명 있다. 책임을 질 수 있는 권한이 있는 아주 고위급 정부 관계자가 얘기했다”고 주장했다.
이를 두고 더불어민주당 한준호 의원은 이날 페이스북을 통해 “이제는 지라시 수준도 안 되는 음모론으로 이재명 정부를 공격하나”라며 “증거도 없이 대통령과 정부를 향해 이런 음모론을 퍼뜨리는 것은 비판이 아니다. 노골적인 정치 선동”이라고 지적했다.
