李 “하청에도 원청과 동일한 성과급…한화오션 모범 보여”

이재명 대통령은 대·중소기업 상생 협력이 투자이자 생존 전략이라고 강조했다. 그러면서 상생 협력의 모범 사례로 한화오션을 언급했다.
이 대통령은 10일 청와대에서 열린 ‘상생을 실천하는 기업인과의 대화’에서 “대한민국의 지속적인 성장을 위해서는 기회와 과실을 고루 나누는 ‘모두의 성장’으로 대전환해야 한다”고 밝혔다.
이 대통령은 “한쪽만 급격하게 성장하고 다른 쪽은 침체되는 K자형 성장을 극복하려면 회복의 온기와 결실이 골고루 퍼지고 있는지 돌아봐야 한다”며 “과거에는 자원과 기회를 특정 부문에 집중해 낙수 효과를 노리는 전략이 유효했지만, 이제는 성장 디딤돌이 아니라 걸림돌이 되고 있다는 평가가 많다”고 지적했다.
그러면서 “공정한 순환 생태계를 만들어야 창의와 혁신이 작동하는 지속적인 성장이 가능하다”고 강조했다.
이러한 상생의 모범 사례로 이 대통령은 한화오션을 언급했다. 이 대통령은 “하청업체 노동자들에게도 원청 근로자와 동일하게 성과급을 지급했다는 (한화오션과 관련한) 보도를 봤다”며 “대·중소기업 임금의 이중구조 개선을 위한 모범적 사례”라고 평가했다.
이어 “정부는 한화오션 사례와 같은 상생 문화를 경제 전반으로 확산하고 플랫폼, 방위산업, 금융 등 산업 곳곳에 상생 협력 문화가 자리 잡도록 뒷받침하겠다”고 했다.
그러면서 “제가 언론에서 보도로 봤는데, 제가 전화라고 한 번 드릴까 하다가 못했다”면서 “대중소 기업 임금의 이중구조 개선을 위한 모범 사례라는 생각이 든다”고 말했다.
