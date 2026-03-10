‘4500원 담배, 호주선 4만원’…100억 챙긴 밀수출 일당 검거

해외의 높은 담배 가격을 노려 국내 담배를 호주·뉴질랜드 등으로 밀수출해 100억 원대 부당이익을 챙긴 일당이 검찰에 넘겨졌다.
관세청 인천본부세관은 관세법 위반 혐의로 30대 총책 A 씨 등 11명을 불구속 송치했다고 10일 밝혔다.
● 한 갑 4500원 담배로 100억 챙겨
A 씨 일당은 2024년 3월부터 2025년 3월까지 국내에서 확보한 담배 90만 갑(시가 약 30억 원 상당)을 호주와 뉴질랜드 등지로 밀수출한 혐의를 받는다.
조사 결과 이들은 국내 담배 가격이 한 갑당 약 4500원 수준인 반면, 호주와 뉴질랜드에서는 3만2000~4만1000원에 이른다는 점을 노려 범행한 것으로 드러났다. 현지에서는 이를 한 갑당 8000~1만3000원에 판매해 총 100억 원대 시세차익을 챙긴 것으로 파악됐다.
● 호주 유학 경험 바탕으로 치밀한 범행
A 씨는 과거 호주 유학 경험을 통해 현지 담배 가격을 파악한 뒤 범행을 치밀하게 계획한 것으로 조사됐다.
이들은 담배를 은박지로 감싼 뒤 아크릴 상자 등에 숨겨 봉인하는 수법으로 엑스레이(X-ray) 등 세관 검사를 피하려 했던 것으로 나타났다.
또 SNS 오픈채팅방 등을 통해 유통책을 모집하고, 포섭한 편의점 점주들에게는 담배 한 갑당 400원의 수수료를 추가 지급하는 방식으로 물량을 확보했다. 여기에 대포폰과 가명을 동원한 다단계 배송 체계를 구축해 고속버스를 통한 지역 간 운송, 일반 택배 기사 전달, 국제 특송업체 인계 등 복잡한 물류 흐름도 만든 것으로 조사됐다.
● 통신·통행 기록 추적 끝에 총책 검거
인천세관은 A 씨의 통신 내역과 고속도로 통행 기록 등을 분석해 대구에 거주하던 A 씨를 검거했다.
이어 국제 공조 수사를 통해 현지 반입 단계에 있던 말보로 담배 850보루를 압수했으며, A 씨의 과거 담배 밀수 이력도 추가 확인했다.
장춘호 인천세관 조사총괄과장은 “수출입 통관 단계는 물론 국내 유통 과정까지 단속을 강화해 불법 담배 유통과 밀수출을 차단하겠다”며 “불법 담배 유통이나 위조 담배 판매 등 위법 행위를 발견할 경우 관세청 밀수신고센터에 신고해 달라”고 말했다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0