트럼프가 꽂힌 구두…“백악관 모든 남자가 그걸 신느라 진땀”

도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 자신이 푹 빠진 신발 브랜드 ‘플로샤임’의 구두를 백악관 각료들에게 선물하는 바람에 참모진들이 선물받은 신발을 신느라 진땀을 빼고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 9일 보도했다. 트럼프 대통령은 눈 짐작으로 상대의 발 크기를 추측해 신발을 고르는 편이다. 각료들은 크기가 맞지 않거나 디자인이 마음에 들지 않아도 대통령의 선물이기에 울며 겨자먹기로 그 신발을 신어야 한다는 것이다.
트럼프 대통령은 가죽으로 된 옥스퍼드 디자인의 정장 구두를 선물로 보내고 있다. 신발 상자에 사인을 하거나 감사의 말을 써서 전달하기도 한다. WSJ은 “트럼프 대통령은 지난해 말 업무 후 편하게 신을 신발을 찾다가 이 신발에 반해 직원들에게 선물하기 시작했다”고 전했다. 가격은 145달러(약 21만4600원)선이며 대통령이 사비로 산다.
트럼프 대통령의 선물 공세는 핵심 참모를 넘어 집권 공화당 의원, 백악관 보좌관 등으로도 확대되고 있다. 급기야 ‘백악관의 모든 남자들이 이 신발을 신고 있다’는 말도 나온다. 트럼프 대통령은 각료 회의 중에도 참모들의 구두 착용 여부를 예의주시한다고 한다.
올해 초 J D 밴스 미 부통령, 마코 루비오 미 국무장관은 구두 뒤꿈치에 손가락이 두 개나 들어갈 정도로 구두가 큰데도 맞지 않는 구두를 신고 있는 모습이 포착돼 화제가 됐다. 이 구두가 바로 플로샤임 구두다. 트럼프 대통령은 지난해 말 두 사람에게 ‘왜 이리 형편없는 구두를 신고 있냐’며 즉석에서 4켤레씩 주문해 선물했다고 한다. WSJ에 따르면 한 장관은 플로샤임 구두를 신느라 자신의 루이비통 구두를 서랍에 넣어둬야 한다며 불평한 적도 있다.
플로샤임은 1892년 설립됐다. 제1, 2차 세계대전 때 미군 신발을 제작했으며 현재도 중산층에게 익숙한 ‘미국산 구두’의 상징이다. 해리 트루먼 전 대통령도 이 신발을 신었고 팝스타 마이클 잭슨이 ‘문워크’를 선보일 때 신었던 로퍼도 플로샤임이다. 루비오 장관은 2016년 공화당의 대선 후보 경선에 출마했을 때 이 브랜드의 키높이 부츠를 신은 사실이 드러나 트럼프 대통령을 포함한 당시 경선 경쟁자들로부터 놀림을 받았다.
트럼프 대통령은 신발 외에도 자신의 정치 구호 ‘마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)’ 모자, 대통령 기념주화, 공식 문서 서명에 쓰는 검은색 ‘샤피’ 마커 등도 참모진에게 자주 나눠주는 것으로 알려졌다. 샤피 역시 미국의 대표적인 문구 브랜드이다.
