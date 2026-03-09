이준석 “국힘 지방선거 후보들이 당 버려…이제 국민이 버릴 차례”

개혁신당 이준석 대표가 9일 “국민의힘이라는 정당의 시스템이 작동하지 않고 있다”고 비판했다. 그는 국민의힘을 향해 “대선 때는 당이 후보를 버리고, 지방선거에선 후보들이 당을 버린다”며 “이제 국민이 국민의힘을 버릴 차례”라고도 했다.
이 대표는 이날 오전 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 오세훈 서울시장이 ‘당 노선 정상화’를 요구하며 서울시장 경선 후보 신청을 하지 않은 것을 두고 이같이 말했다. 이 대표는 “(국민의힘이) 지난 대선에서 새벽 4시간 만에 김문수 후보를 끌어내리고 한덕수 후보로 교체하려 했던 촌극이 떠오른다”며 “그때는 당이 자기 후보의 머리채를 잡고 끌어내렸고, 지금은 당의 간판 후보가 등록조차 거부하고 있다”고 했다. 이어 “형태만 다르고 국민의힘이라는 정당 시스템이 작동하지 않는다는 본질은 같다”고 지적했다.
이 대표는 “단순 내홍이 아니라 보수진영 전체가 지금 뭘 해야 하는지 모르고 있다는 증거”라며 “국민의힘은 새로운 보수를 만들어내는 과제에 대한 답을 내놓기는커녕 이전투구에 매몰돼 있다”고 했다. 그러면서 “노선도, 방향도, 구심점도 없다”며 “보수 진영을 재건할 파트너가 될 수 없음이 분명해졌다”고 했다. 6·3 지방선거에서 국민의힘과 연대할 의사가 없다고 분명하게 선을 그은 것이다. 이 대표는 “이제 국민이 국민의힘을 버릴 차례”라며 “새로운 보수정치를 세울 주체는 개혁신당밖에 없다”고 말했다.
