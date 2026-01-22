박근혜 손잡고 울먹인 장동혁 “더 큰 싸움 위해 단식 중단”

朴, 농성장 찾아 “훗날 위해 건강 회복을”
박근혜 전 대통령이 22일 통일교 및 더불어민주당 공천헌금 의혹 특검을 요구하며 8일째 단식 농성 중인 국민의힘 장동혁 대표를 찾아 “단식을 그만두겠다고 약속해 주셨으면 한다”고 요청했다. 이에 장 대표는 “그렇게 하겠다”며 단식을 중단했다. 장 대표는 오전 11시 55분경 국회 본청 앞에 대기 중이던 구급차를 타고 서울 관악구의 양지병원으로 이송됐다.
張 “그렇게 하겠습니다” 화답뒤 병원 이송
“폭정 향한 국민 탄식 들불처럼 타오를 것”
박 전 대통령은 이날 여의도 국회 로텐더홀에 마련된 장 대표의 단식 농성장을 방문해 “앞으로도 여러 가지 더 많은 어려움이 있을 수 있을 것”이라며 “그러니 훗날을 위해서 오늘 단식을 이제 멈추시고 건강을 회복하셨으면 한다”고 당부했다.
이에 장 대표가 “그렇게 하겠다”고 답하자, 박 전 대통령은 “고맙다. 오늘 멈추시는 것에 대해 알겠다. 앞으로 건강을 빨리 회복하시면 다시 만날 날이 있을 것”이라고 했다.
장 대표가 자리에서 일어나 배웅하려 하자, 박 전 대통령은 “앉아계실 것도 힘드실 텐데 쉬시라”며 장 대표의 두 손을 잡았다. 장 대표는 울먹이며 “고맙습니다”라고 말했다.
박 전 대통령은 “물과 소금만 드시면서 단식한다는 말을 들어서 많은 걱정을 했다”며 “계속 단식을 하면 몸이 많이 상해서 회복이 어렵다”고 밝혔다.
이어 “정부·여당이 이렇게 단식에도 불구하고 아무런 반응을 하지 않는 것은 정치 도의상 있을 수 없는 일”이라며 “비록 장 대표가 요구한 통일교 관련 특검, 그리고 공천 비리에 대한 특검을 정부·여당이 받아주지 않아서 ‘그럼 뭐 아무것도 얻지 못한 단식이 아니냐’ 이렇게 비난할 수도 있을 것이다. 그러나 절대 그렇지 않다”고 강조했다.
그러면서 “생각이 조금씩 다를 순 있겠지만 정치인으로서 옳다고 생각한 것에 대해서 목숨을 건 투쟁을 한 점에 대해 국민께서는 장 대표의 진정성을 인정할 것”이라고 했다.
장 대표는 휠체어에 앉은 채 “저는 더 길고 더 큰 싸움을 위해서 오늘 단식을 중단한다”고 밝혔다.
그는 ”부패한 이재명 정권과 민주당의 폭정을 향한 국민의 탄식은 오늘부터 들불처럼 타오를 것”이라며 “진정한 단식은 오늘부터가 시작”이라고 했다.
아울러 “우리 의원님들, 당협위원장님들, 당원 동지들, 국민과 함께한 8일이었다”며 “함께해주신 모든 분께 감사드린다. 응원하는 마음을 잊지 않겠다”고 말했다.
의원들과 지지자들은 장 대표에게 “힘내십시오”라고 외치며 박수를 보냈다.
장 대표는 응급 치료와 2차 후속 치료가 가능한 양지병원으로 옮겨졌다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
