‘데뷔 2주년’ 투어스 “앞으로 우리의 성장 계속 지켜봐 주시길”

투어스(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)는 22일 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse) 채널에 데뷔 2주년 이벤트 ‘스파클링 데이스’(Sparkling Days)의 콘텐츠인 ‘스파클링 포토’(Sparkling Photo) 43장을 게재했다. 풋풋한 소년에서 뜨거운 청춘으로 성장한 투어스의 여유로움이 느껴지는 사진이다.
사진 속에는 생일 파티를 즐기는 투어스의 자유롭고 편안한 순간이 담겼다. 아기자기하게 꾸며진 공간 속 멤버들의 한층 깊어진 눈빛과 세련된 분위기는 지난 2년의 성장을 고스란히 보여준다. 일상복까지 감각적으로 소화하는 멤버들의 완벽한 비주얼은 보는 이들에게 기분 좋은 설렘을 안긴다.
투어스는 다채로운 콘텐츠로 2주년을 자축하고 있다. 이들은 축하 영상 ‘해피 벌스데이 투-어스’(Happy Birthday To-US)와 팬송 ‘내일이 되어 줄게’ 스페셜 비디오를 선보여 뭉클한 감동을 안겼고, 멤버들에 관한 문항으로 구성된 ‘스파클링 퀴즈’(Sparkling QUIZ)를 출제해 42(팬덤명)의 호응을 얻고 있다.
남아 있는 즐길 거리 또한 무궁무진하다. 22일 오후 ‘스파클링 포토 무드 필름’(Sparkling Photo Mood Film)이 업로드되고, 위버스를 통한 라이브 소통도 예정돼 있다. 23일은 ‘스파클링 퀴즈’(Sparkling QUIZ) 정답지와 포토슛 비하인드 영상이 팬들 곁을 찾는다.
투어스는 소속사 플레디스 엔터테인먼트를 통해 “데뷔한 게 엊그제 같은데 벌써 여러 앨범을 내고 콘서트를 할 수 있어서 감사하다”라며 “지난 2년 동안 팬분들의 기대를 어떻게 더 나은 행동으로 증명해 보일 수 있을지 고민했고, 그 과정에서 많이 배울 수 있었다, 투어스의 성장을 계속 지켜봐 주셨으면 좋겠다”라고 소감을 밝혔다.
또한 투어스는 2주년을 돌아보며 “늦은 시간까지 연습실에서 많은 시간을 보내려고 노력했다, 42분들에게 가장 우리 다운 에너지를 전달하기 위해 노래, 춤, 성격에 대해 깊이 생각했다”라고 전했다. 멤버들은 “그 결과 실력으로도 많이 성장할 수 있었고 무대 위에서도 조금 더 여유를 즐길 수 있게 됐다”라며 “앞으로 더 다양한 모습과 에너지를 보여드리고 싶다. 올해 활동 자신 있다”라고 말했다.
한편 투어스는 오는 24~25일 마카오, 31일~2월 1일 가오슝에서 첫 중화권 단독 투어를 열고 팬들과 만난다.
댓글 0