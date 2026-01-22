‘양평 의혹’ 국토부 서기관 공소기각…법원 “특검 수사대상 아냐”

ⓒ 뉴스1

김 씨는 국토부에서 발주하는 도로공사 직무와 관련해 공사업자로부터 현금 3500만 원 및 상품권 100만 원을 받고 사업상 특혜를 준 혐의로 구속 기소됐다. 특검은 양평 고속도로 특혜 의혹을 수사하다가 김 씨의 혐의를 포착한 것으로 알려졌다. 특검팀은 지난해 10월 김 씨를 구속 기소했다고 밝혔다.