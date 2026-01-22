이부진, 백화점 찾아 옷 입어보고 쿠킹클래스까지…무슨 일?

최휘영 문화체육관광부 장관이 22일 서울 영등포구 더현대 서울을 찾아 코리아그랜드세일 참여매장인 위글위글을 방문해 이부진 한국방문의해위원회 위원장과 함께 행사 진행 상황을 살펴보고 있다. 2026.1.22/문화체육관광부 제공

최휘영 문화체육관광부 장관과 이부진 한국방문의해위원회 위원장이 22일 서울 영등포구 더현대 서울에서 코리아그랜드세일 참여매장을 찾아 현장을 살펴보고 있다. (사진= 문화체육관광부 제공) 2026.01.22. 뉴시스 최 장관과 이 사장은 이날 더현대 서울에서 코리아그랜드세일의 체험 행사인 '케이-소스 활용 한식 쿠킹클래스'에 참여했다. 이어 축제 참여 매장인 라이프스타일 브랜드 위글위글을 방문해 할인 혜택과 홍보, 판촉 현황 등을 점검했다. 최 장관과 이 사장은 시착 제안에도 응했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 22일 서울 영등포구 더현대 서울 문화센터에서 진행되고 있는 코리아그랜드세일의 체험행사 '케이-소스 활용 한식 쿠킹클래스'에서 외국인 관광객이 만든 쌈밥을 맛보고 있다.(문체부 제공) 최 장관은 "많은 외국인으로 붐비는 현장을 보니 전년도에 역대 최다 외래 관광객을 달성한 사실이 다시금 실감 난다"라며 "문체부는 코리아그랜드세일처럼 케이-컬처를 기반으로 한 참신하고 다채로운 행사에 따뜻하고 세심한 환대를 더해 더욱 많은 외국인 관광객이 한국을 찾도록 노력하겠다"고 밝혔다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 22일 2026 코아그랜드세일 진행 상황을 점검하기 위해 서울 영등포구 더현대 서울을 찾아 이부진 한국방문의해위원회 위원장과 이야기를 나누며 행사장으로 이동하고 있다.(문체부 제공) 한편, 이 사장은 2023년 2월 한국방문의해위원회 위원장으로 선출됐다. 당시 재단법인 한국방문의해위원회 이사회는 "국내외 관광산업에 대한 전문성을 바탕으로 창조적 리더십을 통해 2027년 외래관광객 3000만 명 시대를 열어가기 위한 민관협력의 초석을 다질 적임자"라고 선출 배경을 밝혔다.

문화체육관광부는 최휘영 장관과 이 사장이 이날 더현대 서울에서 코리아그랜드세일 진행 상황을 점검하고 외국인 관광객 증대를 위한 현장 의견을 청취했다고 밝혔다. 코리아그랜드세일은 방한 관광 비수기에 외국인의 관광과 소비를 촉진하기 위해 여는 한국의 대표적인 쇼핑 관광 축제다. 다음 달 22일까지 이어진다.또한 최 장관과 이 사장은 더현대 서울의 컨시어지(안내소)를 찾아 수하물 보관 서비스, 다국어 안내, 부가가치세 즉시 환급 등 쇼핑 현장에서 외국인 관광객에게 제공하는 다양한 서비스를 살피고 관계자들을 격려했다.