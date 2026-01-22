이준석 “민주·조국당, 전화 2대인 같은 중국집…합치는게 맞다”

이준석 개혁신당 대표가 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 2026.01.22 뉴시스
더불어민주당 정청래 대표가 조국혁신당에 합당을 제안한 가운데 야권에선 국민의힘과 개혁신당의 6·3 지방선거 연대론이 고개를 들고 있다. 이른바 ‘쌍특검(통일교·공천헌금 특검)’에 대한 정책 연대를 발판으로 국민의힘과 개혁신당이 선거연대까지 나설 수 있다는 것. 하지만 이준석 개혁신당 대표는 “선거언대는 전혀 검토한 바 없다”고 일축했다.

이 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의 후 기자들과 만나 “개혁신당과 국민의힘의 경우 계엄에 대한 입장에 선명한 차이가 있는데, 민주당과 조국혁신당은 분명히 같은 중국집”이라며 이렇게 말했다. 그러면서 “(통일교 및 민주당 공천헌금 의혹) 특검과 관련해서 조국혁신당 측에 같이 하자는 제안을 했을 때 조국혁신당이 사실상 거부 의사를 밝혔는데, 국민에게는 민주당 2중대가 되고 싶어 하는 당으로 인식됐을 것”이라며 “그렇다면 사실은 합치는 게 맞다”라고 덧붙였다.

이 대표는 국민의힘과의 선거 연대에 대해선 “선거 연대나 이런 것과 연계해서 이야기하는 경우가 있는데 전혀 검토한 바 없고 지금 저희 입장에서는 선거 연대를 할 이유도 없다”고 밝혔다. 통일교 및 민주당 공천헌금 의혹에 대한 이른바 ‘쌍특검’ 관철에는 연대하겠지만 선거 연대까지는 고려하지 않는다는 것.

이날 이 대표는 1심 법원이 내란중요임무종사 등 혐의로 한덕수 전 국무총리에게 징역 23년을 선고한 것과 관련해서도 “아직도 여의도 일각에는 이 명백한 내란을 ‘구국의 결단’이라 포장하고, ‘계몽령’이라는 궤변으로 국민을 우롱하는 이른바 ‘윤 어게인(again)’ 세력이 숨 쉬고 있다”고 했다. “사법부 최종 판단을 기다려보겠다”는 반응을 내놓은 국민의힘을 겨냥한 것으로 풀이된다.

국민의힘 함인경 대변인은 “(민주당과 조국혁신당) 두 당이 합쳐 지방선거를 치른다면, 그것은 ‘원팀’이 아니라 ‘망팀’”이라며 “서로의 과오를 덩치로 덮고, 책임을 회피하기 위해 숫자로 밀어붙이는 ‘의석 연합 정치’가 될 뿐”이라고 비판했다. 나경원 의원은 “민주당 금품수수·공천뇌물 쌍특검 회피용 뒷거래에 불과하다”며 “국민기만 정략 위장결혼일뿐”이라고 주장했다.
이상헌 기자 dapaper@donga.com
