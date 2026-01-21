李 “일부 교회, 설교때 이재명 죽여야 나라 산다고 해”

이재명 대통령이 통일교와 신천지 특검에 대한 국민의힘 주장에 대해 “왜 특검을 따로 해야 하는지 모르겠다. 특검 구성 방식을 두고 합의가 안 될 것”이라고 지적했다.
이 대통령은 21일 청와대에서 열린 신년 기자회견에서 “(통일교와 신천지 특검에 대해 국민의힘이) 하자고 말은 하는데, 이런저런 꼬투리를 붙여 가지고 협상 자체를 계속 지연시키는 것”이라며 “(국민의힘이)‘신천지도 하자, 근데 따로 하자’, 근데 왜 따로 하는지 잘 모르겠다”고 말했다.
이 대통령은 통일교, 신천지 특검 구성 자체가 합의되기 쉽지 않다고 지적했다. 이 대통령은 “그 다음에는 누구를 특검으로 할 거냐를 가지고 싸울 것. 이건 속으로는 ‘안 하고 싶은데 겉으로만 그렇게 말하는 거 아닐까’라는 생각이 들어서 아마 (합의가) 안 될 것”이라고 했다.
이 대통령은 이런 정치적 상황을 고려해 통일교의 정치개입 수사를 경찰에 맡긴 것이라고 했다. 이 대통령은 “(통일교, 신천지) 특검을 (국회 본회의에서) ‘날치기’할 수도 없다. 그럼 특검될 때까지 일단 수사해라라고 제가 지시를 한 것”이라며 “그것도 많은 사람들이, 많은 기관들이 함께하면 그런 남용이나 의심의 여지가 적어 검경 합동으로 하라고 했다”고 강조했다.
이어 “특검 결정이 국회에서 나면 그때 (수사 권한을) 넘겨주면 된다. 그렇다고 그때까지 안 하고 기다릴 수는 없다”며 “저는 수사를 안 하게 하는 게 목표가 아니었을까 하는 생각이 든다. 그러나 그렇게 할 수는 없다”고 했다.
이 대통령은 정교분리 원칙을 재차 강조하기도 했다. 이 대통령은 “정교분리를 굳이 헌법 조문에까지 써놓은 이유가 뭔지 되새겨봐야 한다”며 “종교가 다르면 반드시 충돌이 발생한다. 종교가 만약에 정치에 관여하게 되면 갈등이 격화할 뿐만 아니라 이건 해소되지 않는 갈등으로 발전할 가능성이 많다”고 지적했다.
그러면서 신천지와 통일교, 개신교의 정치개입 문제를 짚었다. 이 대통령은 “신천지는 2000년 초반부터 (정치개입을) 시작했다는 것 같고 통일교도 하여튼 많이 개입한 것 같고 개신교는 최근에 아주 대놓고 조직적으로 하는 경우가 생겨나고 있다”며 “일부 교회는 설교 시간에 이재명 죽여라, 이재명을 죽이는 게 나라를 살리는 길이다라고 한다”고 지적했다.
이 대통령은 “종교의 정치개입은 나라를 망하하게 하는 길이다. 반드시 뿌리 뽑아야 한다”며 “반드시 엄정하게 처벌해야 하고 이번 기회에 저는 법률도 조금 보완해야 되지 않을까 생각도 하고 있다. 정치 개입하는 걸 좀 심하게 제재해야 되지 않을까싶다”고 했다.
이어 “종교를 정치적 수단으로 쓰는 건 총 주었더니 ‘내가 가진 총인데 내 마음대로 쏠거야’그러면서 국민들한테 총구를 겨냥하는 반란행위라는 것과 똑같다”고 했다.
댓글 0