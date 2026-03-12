[오늘의 운세/3월 12일]

● 쥐
48년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기.
60년 지나간 일에 집착하지 말 것.
72년 고민하지 말고 낙천적으로 살아라.
84년 금전적인 청탁은 적당한 명분으로 거절.
96년 갑작스런 투자나 지출을 자제할 것.
08년 진실이 중요하지만 그렇지 못할 때도 있다.
●소
37년 묵은 것이 좋다. 역시 구관이 명관.
49년 값비싼 물건 구입은 가능한 한 다음에 할 것.
61년 할 일은 많고 시간은 없다.
73년 대인관계가 좋아지고 넓어진다.
85년 능력 이상으로 평가받을 때, 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기.
97년 한 눈 팔지 말고 본업에 충실 할 것.
●범
38년 마음은 바쁜데 몸이 따르지 않는다.
50년 남의 일에 참견하지 말라.
62년 마음에 들어도 결정은 신중하고 천천히.
74년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것.
86년 과욕하지 말 것, 자신감도 지나치면 병이다.
98년 욕심과 집착을 버리는 것이 행복의 지름 길.
●토끼
39년 중요한 결정은 오전이 좋다.
51년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것.
63년 모처럼 자신의 현주소를 돌아볼 것.
75년 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라.
87년 때로는 수수한 차림이 더 좋다.
99년 가능하면 최대한 용서해 주고 이해해 주어라.
●용
40년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것.
52년 소문에 현혹되지 말고 광고에 마음 빼앗기지 말 것.
64년 돌다리도 두드려 보고 건너라.
76년 확인! 또 확인이 필요하다.
88년 마음은 급해도 내일로 미루어라.
00년 일시적인 어려움이니 좌절하지 말 것.
●뱀
41년 계획한 일이 한꺼번에 진행된다.
53년 문서가 동하는 시기, 오후의 거래가 좋다.
65년 좋은 아이디어 생기고 일에 탄력이 붙는다.
77년 말조심! 본의 아닌 구설이 따를 수 있다.
89년 모르는 것은 그냥 넘어가지 말고 질문.
01년 작은 것에 범사에 감사할 줄 알아야.
●말
42년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 해라.
54년 그간 추진해 오던 일이 한꺼번에 풀린다.
66년 뜻밖의 기쁜 소식 들려온다.
78년 장거리 출장이면 귀인의 도움을 받는다.
90년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
02년 하고 싶은 것보다 필요한 것을 해야 한다.
●양
43년 일은 바쁘지만 실리는 적다.
55년 여유를 가져라. 모든 것은 시간이 해결해 준다.
67년 대수롭지 않은 일이 큰 기쁨으로 다가온다.
79년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
91년 중요한 일은 오후에 결정할 것.
03년 계획을 좀 더 세밀하게 보완하고 수정해야 한다.
●원숭이
44년 반가운 소식이나 공돈 들어온다.
56년 미우나 고우나 내 가족이 최고.
68년 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것.
80년 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯.
92년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다.
04년 주변사람 의식하지 말고 소신껏 행동할 것.
●닭
45년 동료나 가족과 호흡이 잘 맞는다.
57년 순풍에 돛을 단 듯 풀려 나간다.
69년 이익도 되고 명분도 챙긴다.
81년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동.
93년 금전 운 좋아지거나 먹을 복이 생길 수 있다.
05년 검소한 것도 좋지만 써야 할 때는 써야 한다.
●개
46년 직접 하기보다는 전문가에게 맡겨라.
58년 무리한 욕심은 실패를 낳는다.
70년 경사 뒤에 아픔이 있고 슬픔 뒤에 기쁨이 온다.
82년 책임 못질 일은 하지 말 것.
94년 충동적인 구매 주의할 것.
06년 오픈된 마음으로 가급적 공개적으로 처리 하는 것이 좋다.
●돼지
47년 무거운 것 들지 말고 과로하지 말 것.
59년 금전문제로 고민이 생길 수 있다.
71년 멀리서 찾지 말고 가까이서 찾아라.
83년 마음에 들지 않아도 참아라.
95년 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법.
07년 첫 단추가 잘못 끼워졌으면 멈출 줄도 알아야 한다.
