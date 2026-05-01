트럼프 “EU산 승용차·트럭 관세 내주부터 25%로 인상”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 2일 01시 35분

글자크기 설정

[워싱턴=AP/뉴시스]도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지 시간) 백악관 집무실에서 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.05.01.
[워싱턴=AP/뉴시스]도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지 시간) 백악관 집무실에서 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.05.01.
도널드 트럼프 미국 대통령이 다음 주부터 유럽연합(EU)산 승용차와 트럭에 대한 관세를 25%로 인상하겠다고 1일(현지 시간)밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 “EU가 우리가 완전히 합의한 무역합의를 준수하지 않고 있다는 사실을 근거로, 다음주 미국으로 들어오는 승용차와 트럭에 대해 EU에 부과하는 관세를 인상할 것이라고 발표하게 돼 기쁘다”고 적었다.

그러면서 “관세율은 25%로 오를 것”이라고 밝혔다.

미국과 EU는 지난해 새로운 무역협정을 체결했다. 미국으로 수입되는 승용차와 트럭에 대한 품목별 관세(당초 25%로 책정)를 15%로 낮추기로 합의했는데 이를 10%포인트 인상해 25%로 원상복구하겠다는 것이다.

트럼프 관세 인상 방침 발표는 이란과의 전쟁에서 북대서양조약기구(NATO·나토) 주요 회원국들이 미국의 파병 요청을 사실상 거절한 것과도 관련이 있는 것으로 보인다. 앞서 트럼프 대통령은 이 문제로 나토를 여러 번 비판해왔다.

#도널드 트럼프#미국 대통령#관세#유럽연합#나토
이은택 기자 nabi@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스