[오늘의 운세/3월 13일]

● 쥐
48년 서두르지 말고 즐기면서 천천히 할 것.
60년 주어진 일이라면 긍정적으로 생각할 것.
72년 불필요한 오해가 생길 수 있으니 언행주의!
84년 자신감은 좋지만 겸손함을 잃지 말 것.
96년 주어진 일에 최선을 다해라.
08년 시작에 비해 결과가 부족할 수도 있다.
● 소
37년 다른 사람의 이야기도 들어보고 판단.
49년 자신의 모습을 냉정하게 돌아 볼 필요 있다.
61년 오랜 숙원이 이루어지며 축하를 받게 된다.
73년 작은 어려움은 전화위복의 기회.
85년 오늘은 특히 품위유지에 신경 쓸 것.
97년 때로는 싫은 일도 해야 한다.
● 범
38년 금전 문제로 생각이 많아질 듯.
50년 정면승부보다는 우회하는 것이 좋다.
62년 그간의 성실함을 인정받고 입지가 좋아진다.
74년 힘을 합쳐라 백지장도 맞들면 낫다.
86년 당장 눈앞의 결과는 적어도 행운은 오고 있다.
98년 일을 할 때는 몸을 사리지 말 것.
● 토끼
39년 명예에 집착하기보다 실리를 추구할 것.
51년 일 욕심내지 말고 건강 챙길 것.
63년 베풀수록 큰 행운이 찾아오게 된다.
75년 초심을 잃지 말고 정진할 것.
87년 바쁘기만 하고 실속이 적을 수 있다.
99년 과욕하지 말고 주어진 일에 최선을 다할 것.
● 용
40년 차근하게 하나씩 체크해 나가다 보면 좋은 결과.
52년 감정을 억제할 것, 지나친 과지출이 있는 날.
64년 모든 것은 세월이 약이다.
76년 귀찮아도 매사 꼼꼼하고 확실하게 처신.
88년 짜증나는 일이 있어도 내색하지 말 것.
00년 노력한 만큼 좋은 결실이 따른다.
● 뱀
41년 내 마음을 먼저 열어야 한다.
53년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요한 시기.
65년 가능하면 덕을 베풀어라.
77년 결정을 내리기 전에 다시 한 번 생각할 것.
89년 매사 낙천적이고 긍정적인 마인드로.
01년 두 마리 토끼를 좇다가는 모두 잃게 된다.
● 말
42년 아랫사람들과 대화를 시도해 볼 것.
54년 말보다는 행동으로 보여줄 것.
66년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요할 때.
78년 건강관리는 자연식품을 통해 스스로 할 것.
90년 조금만 양보하면 쉽게 풀린다.
02년 너무 깊게 빠져들지 말라.
● 양
43년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구해 볼 것.
55년 적당히 양보하고 적절히 처신할 것.
67년 가급적 다툼을 피하고 다음을 기약하라.
79년 답답했던 일이 풀어지는 날.
91년 고민은 시간이 해결해 준다.
03년 조금만 더 최선을 다해 보아라.
● 원숭이
44년 아랫사람의 일에 지나친 간섭은 금물.
56년 송충이는 솔잎을 먹어야 한다.
68년 집안일이나 회사 일로 생각 많아 질 듯.
80년 때로는 혼자만의 시간도 필요.
92년 좀 더 자세를 낮추고 겸손한 자세 필요.
04년 결과도 중요하지만 과정도 중요하다.
● 닭
45년 중요한 의논은 다음으로 미루는 것이 좋다.
57년 작은 실수는 가볍게 넘기는 아량 필요.
69년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해 줄 것.
81년 자신을 드러내지 말고 실력 감출 것.
93년 괜찮은 제안 받거나 기쁜 소식 듣는다.
05년 꽉 막혔던 고민이 해결된다.
● 개
46년 오늘은 그냥 반가운 사람과 담소나 하며 지내라.
58년 소지품 분실이나 과지출 주의.
70년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
82년 바쁘기는 하지만 기분 좋은 하루.
94년 자신의 의사를 분명하게 표현할 것.
06년 오늘은 말과 행동에 특히 주의.
● 돼지
47년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생길 수 있다.
59년 과욕만 부리지 않으면 무난할 듯.
71년 아무리 급해도 안전한 방법을 택할 것.
83년 시작은 미약해도 결과는 크게 된다.
95년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다.
07년 모처럼 연인과 둘만의 시간을 가져볼 것.
