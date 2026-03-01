[오늘의 운세/3월 15일]

● 쥐 48년 답답하고 힘든 일이 풀리는 날, 행운의 여신이 함께하고 있다. 60년 사업이든 애정이든 마음껏 뜻을 펼쳐 보아라. 72년 운이 좋은 날, 계획한 일이 순풍에 돛을 달게 될 듯. 84년 앞에서 끌어 주고 뒤에서 밀어 준다. 96년 귀인을 만나거나 윗사람과 교감 통할 듯. 08년 운수가 좋은 날이다. 적극적으로 활동할 것.
● 소 37년 건강이 좋아지는 날, 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다. 49년 운이 좋은 날이다. 기대하지 않았던 일에 성과가 있다. 61년 돈 되는 일이나 실리가 되는 일이 생길 수 있다. 73년 드러나지 않는 거래에 좋은 날. 85년 행운의 날, 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다. 97년 서두르지 말고, 계획을 재점검하고 천천히 진행할 것.
● 범 38년 기분 좋은 날, 이것도 마음에 들고 저것도 마음에 들 듯. 50년 찾는 사람이 많아 몸은 하나지만 오라는 곳은 많다. 62년 약속이 신용의 기본, 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라. 74년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다. 86년 감정조절이 필요하다, 충동구매와 과음은 금물!! 98년 욕을 들어도 감사하게 생각해라, 큰 도움이 된다.
● 토끼 39년 귀찮거나 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것. 51년 서둘지 말고 천천히 즐기면서 할 것. 63년 넓은 마음으로 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것. 75년 될 둣 안 되는 날이다, 중요한 약속은 다음으로 미루어라. 87년 천천히 쉬어 가며 잠시 차 한 잔의 여유가 필요. 99년 귀인의 도움으로 일의 실마리가 한꺼번에 풀리는 형상.
● 용 40년 생각이나 마음 바꾸지 말고 계획한 대로 초지일관. 52년 컨디션이 좋은 날, 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다. 64년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜가 필요. 76년 상대방을 기준으로 판단할 것, 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요. 88년 욕심이 화를 부른다. 현실에 만족해야. 00년 서로 대화가 통하고 새로운 비전이 생긴다.
● 뱀 41년 무리하지 마라, 더 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다. 53년 구설이 생기는 날이다, 중요한 일은 내일을 기약해라. 65년 작은 일도 신중하게 처리, 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다. 77년 능력 발휘하고 이미지 좋아진다. 89년 먹을 복 생기고 친구들과 즐거운 만남. 01년 가끔은 바쁜 일상에서 벗어나 자유 시간 갖기.
● 말 42년 건강이 호전되는 날, 고질병에서 해방이 되는 기상! 54년 행운의 날, 새로운 일이 생기거나 상황이 호전된다. 66년 아직 눈앞의 결과는 기대하기 어렵다. 78년 미혼남녀는 느낌이 오는 이성과 인연이 될 수 있다. 90년 일이 풀어지는 날, 바쁘고 유쾌한 하루가 될 듯. 02년 운이 좋은 날, 계획한 일이 순조롭게 진행되어 간다.
● 양 43년 감정을 노출하지 말 것, 마음에 안 들어도 싫은 내색하지 말 것. 55년 기대하지 않았던 인연들에게 도움을 받게 된다. 67년 서두르면 화가 된다. 계획보다 늦어질 수 있다. 79년 노력한 결과를 치하할 것. 결과도 중요하지만 과정도 중요하다. 91년 장거리 출장이라면 동남방에 귀인. 03년 급히 서둘러서 되는 일은 없고 시간이 약이다.
● 원숭이 44년 실수가 많은 날, 금전거래 하지 말고 투자도 자제할 것. 56년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요. 68년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것. 80년 말 한마디라도 부드럽게 할 것. 오해를 살 수 있다. 92년 마음에 들어도 현실성을 고려 신중하게 결정할 것. 04년 자기 생각을 내려놓고, 여러 사람에게 조언 구해볼 것.
● 닭 45년 말과 행동을 조심, 오해로 인한 구설에 시달릴 수 있다. 57년 교통사고 우려되는 날, 오늘은 가급적 대중교통 이용할 것. 69년 급할수록 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것. 81년 조명을 받는 날, 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다. 93년 마음은 급한데 일은 잘 진행되지 않을 수 있다. 05년 인간관계 좋아지고 서로 마음이 통할 수 있다.
● 개 46년 답답하고 힘든 일도 변한다. 모든 일은 세월이 약이다. 58년 가끔은 일상생활에서 벗어나 여유로운 마음을 가져볼 것. 70년 믿음이 더 큰 성과를 가져다준다. 일일이 참견하지 말고 맡겨 놓을 것. 82년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해 볼 것. 94년 오늘은 정장보다는 가벼운 복장이 어울린다. 06년 주변을 정리정돈하고 자신을 돌아보는 것도 좋다.
● 돼지 47년 때로는 알고도 모르는척 하는 것이 좋다. 59년 칭찬이 보약이다, 꾸중보다는 칭찬을 많이 해줄 것. 71년 작은 일도 대충 하지 말고 신중할 것. 83년 고집과 편견을 버리고 열린 마음으로 이해해 줄 것. 95년 자기가 최고는 아니다. 과신하지 말고 겸손한 자세 필요. 07년 마음에 안 들어도 실리에 따라 수용해야 할 때가 있는 법.
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