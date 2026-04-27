하정우 사의 표명…한동훈과 부산 북갑서 3파전 예고

더불어민주당은 27일 하정우 대통령AI(인공지능)미래기획수석비서관이 사의를 표명한 데 따라 조만간 입당 절차를 밟을 것이라고 밝혔다. 하 수석은 6·3 지방선거와 동시에 치러질 부산 북구갑 재보궐 선거 출마를 공식화할 것으로 전망된다.
조승래 민주당 사무총장은 부산 북구갑 재보궐 선거 출마를 저울질하고 있는 하 수석의 거취에 대해 “제가 듣기로는 오늘 대통령께 사의를 표명했고 수리가 될 것으로 안다”며 “인재 영입을 위한 입당 절차, 공천 절차를 추후 진행하게 될 것”이라고 했다.
민주당은 하 수석의 사표가 수리되는 대로 입당과 공천 절차를 밟아 부산 북구갑 재보궐선거 후보로 내세울 방침이다.
앞서 정청래 대표는 이날 김보라 경기 안성시장 후보 선거사무소에서 가진 현장 최고위원회 마무리 발언에서 “어제(26일) 저녁 김부겸 (대구시장 후보 선거사무소) 개소식을 마치고 서울로 올라와 하 수석과 저녁 식사를 했다”고 했다.
이어 “2시간가량 제가 하 수석에게 ‘대한민국 AI 3대 강국 설계자가 바로 하 수석 아니냐. 설계한 것을 이제 국회에 와 입법으로 완수하고 마무리해야 한다고 생각한다. AI 안성맞춤형 국회의원이 당신이니 결심해달라고 설득했다”고 했다.
현재 부산 북갑에는 무소속인 한동훈 전 국민의힘 대표와 국민의힘 소속 박민식 전 국가보훈부 장관 등이 출마를 선언했다. 하 수석의 출마와 국민의힘 공천이 확정되면 민주당과 국민의힘, 무소속 후보 등 3파전이 펼쳐질 전망이다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0