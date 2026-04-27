50대男, 민주당사 앞 분신 시도…경찰이 불 붙기전 막아

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  • 입력 2026년 4월 27일 21시 09분

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동아일보 DB
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50대 남성이 서울 여의도 더불어민주당 중앙당사 앞에서 분신을 시도하려다 경찰에 저지당했다.

27일 경찰에 따르면 이날 오후 4시 20분쯤 서울 영등포구 여의도 민주당 당사 앞에서 50대 남성 A 씨가 분신을 시도했다.

A 씨는 인화성 물질을 자신의 몸에 뿌린 뒤 불을 붙이려다가 경찰에 저지됐다.

그는 자신이 얽힌 수사 문제로 분신을 시도한 것으로 조사됐다. 정치적 사유는 없는 것으로 파악됐다.

현재 A 씨는 지역경찰에 인계된 후 병원으로 이송된 것으로 전해졌다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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