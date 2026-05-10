“배에 힘만 줘도 뇌가 청소된다”…치매 막는 ‘복부 운동’ 원리는?

일상적인 신체 움직임이 뇌 속 노폐물을 제거하는 직접적인 동력이 된다는 연구 결과가 나왔다. 복근이 수축할 때 발생하는 압력이 뇌를 물리적으로 움직여 뇌척수액의 흐름을 유도한다는 사실이 과학적으로 입증됐다.
미국 펜실베이니아 주립대학교 패트릭 드루 교수 연구팀은 지난달 국제 학술지 ‘네이처 뉴로사이언스(Nature Neuroscience)’를 통해 신체 활동이 뇌 건강에 도움을 주는 물리적 메커니즘을 발표했다.
연구 결과에 따르면 복근이 조여질 때 복부 혈관이 압박을 받으며 혈액이 척수와 뇌로 연결된 통로로 밀려 올라간다. 이는 유압 시스템과 같은 원리로, 복부에서 전달된 압력이 두개골 내부의 뇌를 미세하게 움직이게 하는 구조다.
연구진은 이광자 현미경과 마이크로 CT 등 첨단 영상 기술을 동원해 실험용 쥐가 움직이기 직전 복근을 수축할 때 뇌가 실제로 이동하는 모습을 포착했다. 복부 혈압 측정 시보다 낮은 압력을 가했을 때도 뇌의 위치 변화는 즉각적으로 일어났다.
이 미세한 움직임은 뇌척수액을 뇌 전체로 순환시키는 펌프 역할을 한다. 이렇게 흐르는 뇌척수액은 뇌 기능을 방해하는 대사 노폐물을 씻어내는 것으로 나타났다.
패트릭 드루 교수는 복근 수축이 복부 혈액을 척수로 밀어 올려 뇌에 압력을 가하는 과정을 더러운 스펀지를 세척하는 방식에 비유했다. 뇌의 구조는 부드러운 골격 사이로 액체가 이동하는 스펀지와 유사한데, 복근 수축으로 인한 뇌의 움직임이 마치 물 아래에서 스펀지를 쥐어짜 세척하는 것과 같은 효과를 낸다는 설명이다.
그는 “이번 연구는 단순히 움직이는 행위 자체가 뇌 건강을 증진하는 중요한 생리학적 기제로 작용함을 설명한다”고 밝혔다. 이어 “미세한 움직임이 뇌척수액 흐름을 주도하고, 이는 신경 퇴행성 질환을 예방하는 데 중요한 역할을 할 것”이라고 덧붙였다.
특히 아주 가벼운 움직임만으로도 뇌 세척 효과가 발생한다는 점이 이번 연구의 핵심이다. 일어서기 전 몸을 지탱하거나 한 걸음을 내딛는 정도의 가벼운 복근 긴장만으로도 척추 정맥총을 통해 압력이 충분히 전달된다는 분석이다.
패트릭 드루 교수는 “인간에게 이 원리를 완전히 적용하기 위해서는 추가 연구가 필요하지만, 걷거나 복근을 사용하는 일상적인 행동이 뇌 건강에 큰 차이를 만드는 강력한 근거가 될 것”이라고 강조했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
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