유세윤, 코인노래방 콘서트 한 이유?…“매진 원해서”

27일 오후 공개된 유튜브 콘텐츠 ‘짠한형 신동엽’에는 UV 멤버 유세윤, 뮤지가 게스트로 나와 MC 신동엽, 정호철을 만났다.
이 자리에서 신동엽이 정원이 6명뿐이라는 노래방 콘서트를 언급했다. 유세윤이 “원래 코인 노래방은 3명이 최대 인원인데, 그나마 단체 방이 있어서 6명이 가능한 것”이라며 “다행히 매진됐다”라고 해 폭소를 자아냈다. 뮤지가 “안전을 중요시해서 노래방 앞에 가드도 붙였다”라며 너스레를 떨었다.
신동엽이 배꼽을 잡았다. 그러면서 “어떻게 코인 노래방에서 단독 콘서트를 해야겠다고, 그런 생각을 하게 됐나?”라며 궁금해했다. 유세윤이 “꼭 음악이 아니더라도 공연을 혼자서 해보고 싶더라. 나만이 갖고 있는 걸 하고 싶다고 생각했다”라면서 “‘UV는 모객이 되는데, 나 혼자 한다고 했을 때 모객이 될까? 예전에 우리가 했던 꼴이 나면 어쩌지? 그러면 작게 시작해 보자. 코인 노래방부터 해보자’ 이렇게 하게 된 거다”라고 밝혔다.
유세윤이 이어 “이다음에는 앙코르 공연을 일반 노래방, 그다음은 라이브 카페, 조금씩 늘려가려고 한다. 만약 매진이 안 되면 다시 하향”이라고 덧붙여 웃음을 샀다. 이를 듣던 신동엽이 “매진이라는 그 단어에 쾌감이 있나 보다”라고 물었다. 유세윤이 “한번은 가져보고 싶었던 단어”라면서 “전석 매진이라는 안내문을 매진되기 전부터 만들어놨다”라고 고백해 웃음을 더했다.
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