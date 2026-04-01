[프리미엄뷰]쇼핑을 넘어 예술로… ‘럭셔리 소비’ 기준을 다시 쓰다

신세계면세점
명동점 ‘아트-경험 콘텐츠’ 결합… 스카이파크는 자체가 관광코스
인천공항점 ‘경험의 미학’ 정점… 도심 플래그십 수준 풀 라인업
면세점의 역할이 달라지고 있다.
출국 직전 짧은 시간 안에 물건을 고르던 공간에서, 브랜드를 경험하고 선택하는 공간으로 이동하는 흐름이다. 특히 럭셔리 브랜드 쇼핑에서 그 변화를 크게 느낄 수 있다. 그 중심에 신세계면세점이 있다.
명동에서 시작되는 럭셔리… “공간이 아닌 경험을 선택하다”
럭셔리 브랜드들은 단순한 상품 판매를 넘어 예술을 통해 브랜드 철학을 전달해 왔다. 예술가와의 협업, 전시 개최, 문화재단 운영 등은 이미 업계의 중요한 축이다. 패션쇼 역시 상업적 공간이 아닌 예술적 맥락 속에서 진행되며 브랜드 가치를 강화한다.
신세계면세점 명동점에는 에르메스, 루이비통, 샤넬을 비롯해 까르띠에, 불가리, 티파니, 디올, 생로랑, 몽클레르, 보테가베네타, 셀린느 등 글로벌 럭셔리 브랜드가 집결해 있다. 패션뿐 아니라 주얼리와 시계까지 아우르는 이 구성은 ‘아트’와 ‘경험’이라는 공통된 가치 위에서 완성됐다는 평가를 받는다.
특히 10층 중앙에는 현대 미술의 이단아라 불리는 카르스텐 횔러의 작품 ‘Y’와 360도 액정표시장치(LED) 디스플레이가 결합된 공간이 자리한다. 이 공간은 단기 매출을 넘어 고객에게 영감을 제공하기 위한 전략적 선택이다.
11층과 연결된 스카이파크는 그 자체로 하나의 관광 콘텐츠다. 조각가 김승환의 ‘유기체’, 존 배의 ‘기억의 강’ 등 예술 작품과 함께 남산 전경을 감상할 수 있는 이 공간은 ‘머무르는 면세점’이라는 개념을 완성한다.
매장 간 간격을 넓히고 체류형 동선을 강화한 점 역시 같은 맥락이다. 고객은 이곳에서 브랜드를 충분히 비교하고 이해한 뒤 자연스럽게 구매할 수 있다. 단순히 물건을 고르는 것이 아니라 브랜드를 경험한 뒤 선택하는 구조다.
이 과정에서 에르메스를 비롯한 주요 하이엔드 브랜드들은 장인의 손길이 깃든 희소성 높은 제품을 엄선해 선보이며 차별화를 더한다. 여유로운 동선과 쾌적한 환경 속에서 고객은 예술 작품을 감상하듯 제품을 마주하고, 쉽게 접할 수 없는 상징적 아이템을 통해 브랜드의 정수를 경험하게 된다.
인천공항, ‘플래그십 경험’을 공항으로 옮기다
이러한 ‘경험의 미학’은 인천국제공항이라는 정점에 달한다. 신세계면세점은 공항 매장을 단순한 판매 공간이 아니라 도심 매장의 기능을 확장한 공간으로 재구성했다. 공항에서도 도심 플래그십 스토어 수준의 풀 라인업을 경험할 수 있도록 한 점이 특징이다.
대표적으로 루이비통 매장은 2층 규모의 듀플렉스 구조로 조성됐다. 공항에서는 처음 보여주는 형태로, 남성·여성 상품부터 화장품까지 다양한 컬렉션과 신상품을 포함한 상품을 선보여 루이비통 브랜드를 폭넓게 체험할 수 있다.
에르메스 매장은 아시아 최초 ‘더블 파사드’ 구조로 구현됐다. 서로 다른 외관을 지닌 두 개 층이 하나의 부티크로 연결되며, 공항 매장을 하나의 건축적 오브제로 확장했다. 상품도 남다르다. 내국인이 선호하는 가방 외에 실버 주얼리, 스카프, 슈즈 등 다양한 상품을 보유하고 있는데 에르메스 키(key) 스토어에만 입고되는 프리미엄 상품과 장인이 제작한 스페셜 라인을 단독으로 선보이고 있다.
디올 부티크는 가방 외 지갑, 주얼리, 스카프 등 다양한 상품을 공항에서 가장 많이 보유하고 있다. 또한 국내 면세점 최초로 여성 의류(Ready-To-Wear)를 도입했는데 시즌성이 강한 패션 컬렉션을 공항 매장에서 선보인다는 점에서 이례적으로 공항에서도 ‘런웨이의 흐름’을 이어가겠다는 의지가 반영된 구성이다.
셀린느는 다양한 카테고리와 예술 작품이 결합된 공간으로 남성 라인까지 아우르면서 브랜드의 정체성을 입체적으로 전달한다. 최근에는 크리에이티브 디렉터 마이클 라이더의 컬렉션을 통해 새롭게 선보인 ‘뉴 필터(New Filter)’ 라인과 함께, 주목도 높은 스몰 호보 백을 출시했다. 또한 올여름 시즌을 겨냥해 선보인 하프문 백은 대표적인 인기 아이템으로 자리 잡고 있다.
까르띠에는 주얼리를 넘어 시계, 액세서리, 가죽 제품, 향수까지 카테고리를 확장하며 브랜드 경험을 완성했다. 각 매장은 소재, 조명, 동선까지 브랜드 아이덴티티를 반영한 부티크 형태로 구현됐다. 공항이라는 제한된 시간과 공간 속에서도, 쇼핑 자체를 하나의 경험으로 완성한 구조다.
면세점의 재정의, ‘경험형 럭셔리’의 시대
면세점 산업은 전환점에 서 있다. 가격 경쟁 중심의 성장 모델은 한계에 직면했고, 브랜드와 고객 모두 새로운 가치를 요구하고 있다.
신세계면세점의 전략은 명확하다. 단순히 ‘많이 파는 곳’이 아니라 브랜드의 가치를 ‘제대로 보여주는’ 공간이 되는 것이다. 특히 인천공항에 구현된 루이비통 매장과 에르메스의 더블 파사드는 공항 쇼핑의 패러다임을 바꾸는 상징적 사례다. 이 공간들은 단순한 매장을 넘어 브랜드 철학을 집약한 건축적 랜드마크로 기능한다.
이제 고객은 비행기를 기다리는 짧은 시간 속에서도, 파리나 뉴욕의 거리를 걷는 듯한 몰입형 럭셔리 경험을 누린다. 그리고 그 경험의 끝은, ‘선택’으로 자연스럽게 완성된다.
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