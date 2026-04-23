“장동혁? 욕망과 능력의 치명적 부조화”[법정모독 UP & DOWN]

동아일보 정치 라이브 ＜법정모독＞ - 일시: 화·목요일 오전 10~11시 - 토크: 박진영 전 민주연구원 부원장, 신지호 전 국민의힘 의원 - 진행·연출: 김형민, 이창주 - 동아일보 유튜브 : www.youtube.com/@donga-ilbo
국민의힘 장동혁 대표가 23일 최고위원회의에서 “해당 행위를 한 사람이 후보자라면 즉시 후보자를 교체하겠다”고 밝힌 가운데 막상 장 대표가 해당 행위를 하고 있는 것이라는 지적이 나왔다.
23일 유튜브 채널 동아일보 ‘법정모독 업 앤 다운’에 출연한 신지호 전 국민의힘 의원은 “해당 행위인지 아닌지는 본인이 관심법으로 판단하겠다라는 것 같다. 장 대표야말로 지금 당의 이미지 신뢰도를 거의 바닥 수준으로 떨어뜨린 사람 아닌가”라며 “장 대표야말로 해당 행위자”라고 비판했다.
그러면서 “면전에서 (결자해지를 요구하며) 치받은 김진태 강원도지사 후보부터 교체를 해야 되는데, (후보에서) 자르고 나면 집어넣을 사람이 없을 것”이라며 “장 대표는 욕망은 대권인데 실제로 능력이 받쳐주지 못하는 ‘욕망과 능력의 치명적 부조화’ 상태”라고 지적했다.
박진영 전 민주연구원 부원장은 “오히려 장동혁 대표가 한동훈 전 대표를 더 사랑하는 것 같다”며 장 대표의 대응이 역설적으로 한동훈 전 국민의힘 대표를 키워주는 결과를 낳고 있다고 분석했다.
그는 한 전 대표를 제명하지 않았다면 공천을 주지 않는 방식으로 관리할 수 있었지만, 제명으로 인해 무소속 출마 길을 열어줬다며 “한 전 대표가 부산 출마하는 데 대해 장 대표가 계속 따라다니면서 찝쩍대주니까 이슈가 돼서 커지는 것”이라고 꼬집었다.
신 전 의원은 “그런 식으로 찍어 눌렀을 때 ‘깨갱’하고 자빠지는 사람이 있는가 하면 그거를 핍박 서사까지 만들어 가면서 본인의 내공으로 이겨내고 더 크게 되는 사람도 있다”며 “그런 점도 장 대표의 욕망과 능력의 부조화의 대표적인 사례”라고 장 대표를 비판했다.
부산 북갑 지역에서 하정우 청와대AI미래기획수석비서관 출마 여부에 대해 박 전 부원장은 “하 수석이 나와야 한다”며 “안나오면 폭망”이라고 했다. 박 전 부원장은 “지금 만약 하 수석이 안 나오고 다른 후보를 낸다고 하면 해당 후보는 ‘꿩 대신 닭’이 되는 것”이라며 “경쟁력 자체가 이미 하 수석보다 못한 사람으로 떨어져 버리기 때문에 무조건 나와야한다. 하지만 시간을 끄는 모양새나 밀당(밀고 당기기)가 과했다”고 지적했다.
이재명 대통령의 최측근으로 불리는 김용 전 민주연구원 부원장의 공천 여부를 둘러싼 논란도 언급됐다.
신 전 의원은 “(김 전 부원장이) 어느 지역구에 만약에 공천되면 그 지역구만의 문제가 아니라 전국적 이슈가 될 것”이라며 “이재명 정권의 기본적인 도덕성, 국민을 대하는 예의와 태도의 문제가 될 것”이라고 주장했다.
반면 박 전 부원장은 “솔직히 별 큰 영향 없을 것 같다”며 “역으로 김 전 부원장이 출마해서 이슈가 돼야 검찰의 조작 수사라든가 검찰 개혁이 더 동력을 받을 수 있다고 이야기하는 분들도 있다”고 말했다.
4월 23일 〈법정모독 UP & DOWN〉 전문
▷김형민: 이번 주 정치 주가 오늘 발표합니다. 법정모독 UP & DOWN 김형민입니다. 정치 주가 평가해 주실 두 분 모셨습니다. 박진영 전 민주연구원 부원장님
▶박진영: 안녕하세요.
▷김형민: 반갑습니다. 신지호 전 국민의힘 의원님
▶신지호: 네 안녕하세요.
▷김형민: 신지호 님 저랑 저번에 딱 한 번 호흡 맞췄는데
▶신지호: 맞아요.
▷김형민: 그때 조회수가 대박이 났습니다.
▶신지호: 아 다행이네요.
▷김형민: 그때 단독 거리를 주셔서. 윤석열이 이준석을 싫어하는 이유는 OO 때문이다. 궁금하신 분은 한번 찾아보시고 오늘도 단독 거리 갖고 오셨죠? 꼭 부탁드리겠습니다. 우리 박진영 전 부원장님 오늘 처음 뵙는데 제가 유튜브에서 보면 좌우 안 가리고 아주 날카로운 평론을 해 주시는 것 같은데 적이 좀 많이 생기시지 않으셨어요? 요즘에?
▶박진영: 그렇죠. 이게 뭐 방송이라는 게 말로 하니까 사실 좀 실수도 할 때도 있고요. 또 그리고 제가 정치 현장에 오래 있다 보니까 사감도 들어가기도 합니다. 때로는. 그래서 좀 불편할 때도 있고요. 그래서 최근에 최강욱 전 의원이 저한테 정치 비난가라고 별명까지 붙여주셨어요. 자제하고 있습니다.
▷김형민: 자제 안 해 주셔도 됩니다. 좋습니다. 오늘도 재미있게 달려보겠습니다. 한 주간의 정치권 이슈 상한가 하한가. 첫 번째 주제입니다. 주제는? ‘방미는 장동혁 수습은 한동훈’. 논란 덩어리였죠. 미국 방문 후에 장동혁 대표가 오자마자 한 일이 진종오 의원에 대한 진상 조사예요. 한동훈 전 대표를 지원했다는 이유 때문인데 이 정도면 아주 그냥 ‘장 대표가 한동훈 전 대표에 대한 지독한 집착이다’라는 평가도 나와요. 한 전 대표가 실제로 YTN에서 이렇게 얘기했죠. 자신에게 스토킹하듯이 집착하고 있다. 민주당 정권이랑은 못 싸우면서. 이 정도면 집착이라 봐야죠.
▶신지호: 그러니까 장동혁이라고 하는 정치인의 정신 세계를 제가 현미경으로 들여다 본 적은 없지만요. 뭐 추정컨대는 이제까지 그 장동혁이라고 하는 정치인의 언행을 쭉 보면 일관된 게 있거든요. 어떻게 하면 내가 한동훈보다 더 위로 갈 것인가 더 이길 것인가 한동훈 이기는 게 장동혁 정치의 목표인 것 같아요. 그런데 진종오 의원 진상 조사하려다가 본인이 진상이 돼 버렸잖아요. 그래서 저한테 장동혁이라는 사람에 대한 한 줄 평을 한번 좀 물어봐 주실래요?
▷김형민: 장동혁은?
▶신지호: 욕망과 능력의 치명적 부조화
▷김형민: 욕망과 능력에 치명적 부조화. 안 맞다.
▶신지호: 그러니까 욕망은 이제 대권인데 실제로 받쳐주질 못해요. 본인의 능력이.
▷김형민: 이게 한동훈 장동혁이 한 편일 때도 있었잖아요. 그때도 이렇게 일방적인 관계였나요?
▶신지호: 그때는요. 예를 들어 24년 7월 23일 전당대회 때 러닝메이트였잖아요. 그럴 때는 뭐 한동훈 옆에서 깨방정 춤도 추고 그랬어요.
▷김형민: 그랬군요. 근데 이제 장 대표 입장에서 제명한 현재 무소속인 한 전 대표를 돕는 진종오 의원을 그대로 둘 수는 없잖아요. 실제로 오늘 최고위였죠? “해당 의원은 강력 조치하겠다. 후보까지 교체하겠다” 이런 얘기까지 했단 말이에요. 이거는 어떤 배경이죠?
▶신지호: 해당 행위인지 아닌지는 본인이 관심법으로 판단하겠다라는 것 같아요. 장동혁 대표야말로 지금 당의 이미지 신뢰도 이런 거를 거의 바닥 수준으로 떨어뜨린 사람 아닙니까? 장동혁이야말로 최대의 해당 행위자죠. 그런데 자신의 잣대를 가지고 궁예 관심법처럼 해서 후보를 교체하겠다는데 그러면 어제 면전에서 치받은 김진태 강원도지사 후보부터 교체를 해야 되는데, 자르고 나면 집어넣을 사람이 없을걸요?
▷김형민: 어떻게 보면 당헌 당규라는 게 분명히 있고 해당 행위라는 존재가 당헌 당규에 규정돼 있잖아요. 어떻게 보세요?
▶박진영: 아니 형식 논리상으로는 해당 행위가 맞죠. 타당 후보를 지지하고 도와준다고 했으니까 해당 행위가 맞습니다마는 그런데 이게 제가 보기에는 오히려 장동혁 대표가 한동훈 전 대표를 더 사랑하는 것 같아요. 장동혁 대표가 지금 한동훈 대표를 이렇게 키워주고 있는 거예요. 예를 들어서 제명하지 않았더라면 공천 안 줘도 되잖아요. 당 대표이기 때문에. 제명했기 때문에 자유롭게 무소속으로 보궐선거에 출마할 수 있는 거야. 그리고 한동훈이 부산 출마하는 데 대해서 장동혁 대표가 계속 따라다니면서 뭡니까? 찝쩍대 주니까. 이슈가 돼 가지고 커지는 거예요. 오히려 제가 봤을 때는 장동혁 대표가 한동훈을 진심으로 사랑하고 있지 않나 그런 생각이 듭니다.
▷김형민: 뒤에 나올 질문인데 지금 한번 해볼게요. 사실 정치권에서 아주 잘 나가는 서사가 핍박인데 이렇게 자꾸 장동혁 대표가 한 전 대표에게 이렇게 압박을 주면 오히려 이게 장동혁 대표가 키워주는 거 아니냐 지금 말씀하신 대로
▶신지호: 그렇죠. 사람 봐가면서 해야 되는데 그런 식으로 찍어 눌렀을 때 ‘깨갱’하고 자빠지는 사람이 있는가 하면 그거를 본인의 내공으로 이겨내고 더 크게 되는, 핍박 서사까지 만들어 가면서. 그러니까 사람 봐가면서 징계를 하든 뭘 하든 해야 하는데, 우리 박 전 부원장 말씀이 아주 정확해요. 그러니까 그런 점도 욕망과 능력의 부조화의 대표적인 사례예요. 한동훈을 정말 어떻게 관리, 컨트롤하려고 그랬으면 정말 이렇게 가둬 놓고 거기서 뭘 했으면 이런 꼴은 안 났을 거예요. 근데 이제 감정 컨트롤이 안 되는 거죠.
▶박진영: 게시판이라는 링에 딱 가둬 놨으면 되잖아요. 게시판 댓글에 딱 가둬놓고 법적인 문제 당내 윤리위원회 당무 감사 이런 것들을 통해서 충분히 제어할 수 있었는데 괜히 이제 풀어줘 가지고.
▷김형민: 그 한 전 대표 얘기를 잠깐 다시 해볼게요. 진종오 의원과의 관계. 한 전 대표가 오늘도 그 얘기했어요. 마음만 받겠다. 이건 또 어떤 배경에서 나온 말씀일까요?
▶신지호: 그거예요. 제가 며칠 전에 유튜브에서 말씀드리고 제 페이스북에도 올려놨는데 제가 지난 주말에 갔다 왔어요. 가서 한 전 대표 만나서 부산에서 둘이서 한 20분 정도 대화를 나눴는데 24년 전당대회 당시에 제가 캠프의 총괄실장을 맡았었고 대선 후보 경선 때도 이제 특보단장 맡으면서 한 대표가 무슨 선거가 있을 때마다 제가 바로 옆에서 많은 도우미 역할을 했어요. 그리고 저는 지금 당협위원장도 아니니까 조금 자유로워요. 그래서 주변에서 ‘신지호가 좀 부산에 가서 한 달 살이 하면서 한 전 대표 좀 세게 도와줘야 하지 않겠냐.’ 그래서 저도 마음먹고 가서 의사를 타진했더니 오늘하고 똑같은 얘기예요. 저한테 ‘형님 마음만 받겠습니다. 여기서 어떻게 되든 부산 분들 특히 북구 분들하고 제가 이거를 돌파해 보겠습니다.’
▷김형민: 돌파해 보겠다. 본인의 힘으로.
▶신지호: 네 그러니까 부산 분들하고 정말 의기투합, 혼연일체가 돼서 부산 중에서도 그 지역구 북구 분들 중심으로 팀을 짜서.
▷김형민: 북구 분들 중심이라는 건 누굴 얘기하는 거예요?
▶신지호: 아니 그러니까 선거 캠프를 구성함에 있어서 서울 사람들 또 부산이지만 예를 들어서 해운대 사람들 뭐 이런 사람들 말고 부산 북구 사람들 중심으로 선거 캠프를 구성해서 그분들과 함께 이거를 돌파해 보겠다. 그러니까 그쪽에 해당 사항이 없는 분들은 측면 지원이나 후방 지원이나 이런 걸 하면 되는 거죠.
▷김형민: 아니 그런데 그러면 이게 한동훈 전 대표의 부산 북갑 출마에 대한 큰 목표 중에 하나가 ‘동남풍론’이잖아요
. ▶박진영: 글쎄 처음 듣는 이야기인데요.
▶신지호: 동남풍. 보수 재건의 동남풍.
▷김형민: 그러니까 북갑에서 배지 딱 달고 그 보수세를 전국으로 올려버리겠다. 근데 이게 만약에 지금 한 전 대표의 그 말씀이라면 연대 없이 그게 가능할까요?
▶신지호: 아니 그러니까 일단 북갑에서 보수 재건의 깃발을 확실하게 꽂아야 되잖아요. 그러려면 이번 보궐선거에서 승리해야 되는데 이거는 어찌 보면 한 전 대표가 쉬운 길보다는 어려운 길을 택한 것일 수가 있는데 그게 정공법이에요. 지역구 선거를 하려면요. 정말 그 지역에 쫙 스며들어야 됩니다. 그런데 지역구 선거한다면서 타지인들 앞장세워서 선거 캠프에 딱 중심적인 인물을 갖다 놓으면 그게 안 좋아요. 그래서 일단 그 부산 북갑 보궐선거 승리를 위해서는 그렇게 하겠다. 그래서 지금 제가 보니까 홀로 뚜벅이 유세를 하는 거야. 나 홀로 뚜벅이 유세.
▷김형민: 쉽지 않을 것 같은데요.
▶신지호: 아니 그게 이제 벌써 한 지금 오늘은 9일째예요. 체질화됐더라고요. 벌써.
▶박진영: 글쎄요. 저는 뭐 제가 부산 북구를 잘 압니다. 부산에서도 좀 살아봐서 아는데 그 동네가 이른바 뚜벅이로 해서 선거를 치를 수 있는 규모의 동네가 아니에요. 큰 동네예요.
▷김형민: 규모가 크다는 말씀이신 건가요?
▶박진영: 네 돌아다니는 교통 환경도 그렇게 좋은 데는 아니에요. 부산에서. 그렇게 해결되는 건 아니고요. 솔직히 지금 한동훈 대표가 이른바 동남풍을 자신하는 거는 동아일보, 조선일보 같은 보수 신문들이 뛰어주는 거 아니에요? 중앙에서 뛰어주는 거지 그분이 밑바닥 출신도 아니고 밑바닥에서 시민 운동한 사람이나 풀뿌리 운동한 사람도 아니고
▷김형민: 그러면은 전 부원장님 보시기에 어쨌든 자기의 목표니까, 한 전 대표의 주장이니까 동남풍론이 성공하려면 어떻게 해야 돼요?
▶박진영: 동남풍은 없고 그냥 한동훈 전 대표가 당선되는 거예요. 당선되면. 지금 국회의원 총선하는 것도 아니고 그다음에 실제로 국민의힘 후보들이 시도지사 후보들로 다 있는데 그분들이 친한동훈계도 아니고 그냥 한동훈 전 대표 혼자 당선되는 거예요. 당선되면.
▷김형민: 그러면 전 부원장님 보시기에 한 전 대표가 이번에 부산 북갑에서 당선이 되면 거기서 좀 더 확장될 가능성은 없다고 보세요?
▶박진영: 그 뒤에 선거가 없잖아요. 그거는 나중에 정계 개편이 되든 국민의힘이 망한 이후에 보수 재집결할 때 누가 어떤 역할을 하느냐 거기에 달려 있는 거지, 지금 보궐선거 하나를 가지고 그렇게 과잉 의미 부여하는 거는 그냥 한동훈 대표뿐이다. 저는 그렇게 보여요.
▷김형민: 어떻게 보십니까?
▶신지호: 당연히 저는 동의를 안 하는데 한동훈 나비 효과가 이미 나타나고 있잖아요. 그 최대의 수혜자가 박형준 부산시장입니다. 본인이 공식적으로 인정을 못하지만, 안 하는 게 아니라 못하는 거죠. 공식적으로는. 그런데 이제 한동훈 전재수 전선이 까르띠에로 형성이 됐잖아요. 제가 듣는 바에 의하면 전재수 후보가 엄청나게 후회하고 있다고 그러더라고요. 한동훈을 잘못 건드렸다 이거예요. 그런데 건드릴 때 또 후지게 윤석열 윤어게인 논리 가지고 건드렸어요. 한동훈 배신자다. 그러니까 ‘전재수 너 숨어 있던 윤어게인이었구나. 전재수 너 윤어게인이네? 어떻게 윤어게인이 한동훈 때릴 때 쓰는 로직하고 똑같은 로직으로 한동훈 배신자라고 그래?’ 그것도 웃겼지만 그러니까 돌아온 게 뭐예요? 까르띠에가 돌아왔잖아요. ‘받았어 안 받았어 근데?’ 그러니까 전 까르띠에가 돼 버린 거예요. 그래서 제가 지난 주말에 북구를 계속 걸어 다니면서, 북구는요. 제가 가보니까 뚜벅이 유세 밀집 지역이 있어요. 거기는 뚜벅이가 충분히 가능한 곳이고요. 그런데 먼저 사람들이 전재수에 대해 실망했다. 아니 여기서 3선 할 때는 길거리에서 만나는 분들마다 다 형님 누님 하면서 그렇게 서민적인 풍모, 소탈하고 뭐. 그런데 그렇게 비싼 거 받아먹었다고? 전재수 웃긴 놈이네? 이렇게 되는 거예요. 그리고 전재수의 맞상대는 한동훈이 아니고 박형준인데 그래서 낭패를 보고 박형준하고의 격차가 줄어들었잖아요. 오차 범위 내로. 그게 이제 한동훈 나비 효과고 어제 한국일보 단독 기사 보셨으면 알겠지만 울산의 김두겸 시장이 한동훈 나비 효과를 나도 좀 받아보자. 그래서 부울경 공동 선대위를 만들어 가지고 거기서 아예 북갑의 국힘 후보 무공천하고 한동훈하고 사실상 원팀이 돼서 선거를 치러야지만 부울경 선거를 한번 해볼 만하다. 이미 동남풍의 전조가 쭉 일고 있잖아요. 근데 애써 안 보시려면 안 봐도 되고.
▶박진영: 동남풍이 저희하고는 관련 없어요. 국민의힘하고. 그쪽끼리 부는 바람이에요. 그래서 제가 봤을 때는 부울경에 장동혁 투입해야 됩니다. 동남풍 진압하러. 장동혁 대표가 이야기했잖아요. 후보들 중에 해당 행위하는 사람들 교체할 수도 있다. 지금 교체 시기가 얼마나 남았는지 모르겠지만 그렇다면 한동훈 편을 드는 부울경 후보들을 교체하러 장동혁 대표가 빨리 뛰어가야 되지 않나 그런 생각이 들고요. 일단은 저는 의원님 이야기하시는 결과론적 분석은 어느 정도 동의가 됩니다. 한동훈 효과가 있습니다. 그러나 그 과정들에 대해서는 좀 짚고 넘어가야 되는데 첫 번째는 한동훈 전 대표 때문에 실제로 지역의 일꾼을 뽑고 그다음에 잘 아시겠지만 부울경이 80년대 초반까지만 해도 서울보다 잘 살았어요. 그런데 지금 무너졌단 말이에요. 대한민국이 수도권 한 축으로만 발전하는데 그나마 서울과 경쟁해서 산업 기반이라든가 경제 발전 여력을 가진 곳이 부경이에요. 정책 선거 그다음에 지역개발론 숙원 사업들 이런 것들을 해결해야 하는데 한동훈 전 대표 때문에 전형적인 지금 정쟁 선거가 되고 있어요. 지방선거의 본질을 흐리는 측면이 있다. 이런 면을 좀 말씀을 제가 꼭 좀 드리고 싶고요. 그리고 박형준 시장 같은 경우는 심판받아야 될 분이에요 제가 냉정하게 평가해 봤을 때 울산시장이나 경남지사는 특별히 그렇게 못했다고 할 건 없어요. 웬만큼 했는데 박형준 시장은 윤석열 정부의 엑스포 유치부터 해서 부산의 새로운 먹고살 거리를 만드는 데 실패한 시장입니다. 박형준 시장을 심판하는 데 있어서 한동훈 전 대표가 이상한 걸림돌이 되고 있어요.
▷김형민: 걸림돌이 되고 있다.
▶신지호: 그게 바로 한동훈 효과라니까요
▶박진영: 그러니까 제가 총론에서 인정은 하는데 그렇다는 거고 그리고 까르띠에 문제는 전재수 후보 쪽에서는 받은 적이 없다. 다만 그걸 가지고 논쟁해서 한동훈 프레임에 걸려들기 싫다라는 게 기본 입장인 걸로 알고 있습니다.
▷김형민: 박형준 시장이 나와서 얘기를 다시 연결해 보면 근데도 박형준 부산시장은 북갑 무공천 관련해서 자기는 논의한 적 없다 한 발 살짝 뒤로 뺐단 말이에요. 이게 좀 앞뒤가 안 맞잖아요.
▶신지호: 그게 이제 박형준식 처세술인데 아마 시간이 가면 점점 더, 그러니까 한동훈하고 연대하냐 마냐는 박형준은 한동훈한테 얻어갈 게 많아요. 얻어갈 게 많은데 사실 지금 박형준 시장도 국민의힘 북갑 보궐선거 후보를 공천한 다음에 상황 봐서 단일화하자 이렇게 얘기하잖아요. 이건 뭐 한동훈 좀 배려해 주는 것처럼 들리잖아요. 그런데 사실 의미 없어요. 왜냐하면요. 생각해 보세요. 한 5월 초나 돼야지 이제 국민의힘 후보, 북갑 보궐선거 후보 낼 거 아니에요? 그럼 선거가 며칠이에요. 6월 3일이죠. 그러니까 30일짜리 초단기 선거인데 그러면 국민의힘 북갑에 홍길동 후보가 공천을 받았다. 그러니까 홍길동과 한동훈이 단일화하자 이거 아니에요. 30일 동안 그러면 단일화 할 거냐 말 거냐. 단일화하면 어떤 식으로 할 거냐 이거 가지고 밀당하고 뭐 하고 거기다 에너지 쏟는 순간 민주당만 노나요.
▷김형민: 그럼 어떻게 해야 돼요?
▶신지호: 그러니까 그게 사실상 별 의미가 없는 제안이라는 거예요. 그러니까 선 공천 후 단일화는요. 실제 선거판의 타임 스케줄을 보면요. 의미가 없고 오히려 교란 요인이 될 수 있어요.
▷김형민: 30일이라는 물리적 시간 안에 그런 거 모든 걸 다 해결하기가 쉽지 않다.
▶신지호: 그렇죠. 단일화를 하는데 뭐 어떤 방식으로 하느냐 여론조사를 어떻게 하고 말이죠. 그러면 뭐 토론을 한 번 하냐 마냐 이런 거 가지고 밀당하기 시작하면요 민주당 후보랑 각을 세우고 뭔가를 경쟁력을 입증해야 되는데 거기다가 진을 다 빼버리면 누가 좋아하겠냐고요. 그러니까 그런 제안은 별 의미가 없다고 봐요.
▶박진영: 그럼 우리 신지호 의원님 부산 못 내려가시게 막아야 되겠네요. 실제로 뭐 저도 그렇게 보고 있는 게요. 이미 부산 북갑의 예비 후보들로 해서 여론조사가 돌잖아요. 국민의힘 후보가 3등 나와버렸잖아요. 이건 뭐 형식적인 단일화보다 바닥에서 단일화가 이루어지고 있다라고 봐야 되는 측면은 저도 있다고 인정을 합니다. 인정을 하는데 그래서 제가 봤을 때는 이게 민주당 전략은 한동훈 후보를 무시해야 해요. 무시하고 박형준 시장과의 대립점을 정확하게 만들어야 되는데 금방 말씀하신 박형준 시장 후보가 하신 행동이 유튜브니까 이렇게 해도 될 것 같은데 좀 속된 우리 경상도 표현으로 좀 얍삽합니다. 그렇잖아요. 경선 과정에서 갑자기 삭발을 해요. 그리고 그 손현보 목사 아들을 데리고 와요. 캠프에. 본인이 보이지 않았던 이른바 극우 아스팔트층의 지지를 받으려고 노력을 합니다. 그러잖아요. 그리고 이제 후보가 되니까 중도 좀 가야지 하면서 또 한동훈 대표 쪽으로 또 슬쩍 손을 내밀어요. 경상도 사람들이 얍삽한 거 싫어하거든요. 얍삽한 박형준 시장 심판 이걸로 민주당이 간다면 저는 부산시장 선거는 그대로 성공하지 않을까 그런 생각이 듭니다.
▷김형민: 그러면 다시 원래 한 전 대표 쪽으로 넘어와서 얘기를 좀 더 이어가 볼게요. 북갑에서 만약 당선이 됐다 치고 그럼 바로 복당해서 당 대표 도전 이거 수순이에요? 이렇게 봐야 돼요?
▶신지호: 거의 뭐 정해진 수순이라고 봐야 되지 않을까요? 그러니까 이번 이제 6·3 지방선거 결과가 어떻게 나올지는 모르겠지만 그 굉장히 참패를 할 것이다 다들 그렇게 예상하고 있잖아요. 그러면 장동혁 대표는 물러나야 하고 그러면 비대위 같은 게 구성되고 비대위가 3개월 갈지 6개월 갈지 모르겠지만 그 이후에 전당대회를 통해서 또 새로운 당 지도부를 구성하지 않겠습니까? 그런데 한동훈은 여기서 당선이 된다는 건, 무소속으로 당선이 된다라는 것은 보수의 본산인 부산 시민들이, 윤석열 노선과 한동훈 노선이 있는 거예요. 지금 보수 정치에는. 장동혁은 그냥 윤석열 노선 끄트머리에 달려있는 한 인물이고요. 크게 보면 한동훈 노선이 있고 계엄과 탄핵 부정선거 이 점에서 그래서 한동훈 노선이 맞았다고 손을 들어주는 거예요. 보수의 본산인 부산 시민들이. 사실상 일 매듭이 되는 거고요. 그 이후에 복당은 자연스러운 수순입니다.
▷김형민: 장 대표가 그거 그냥 둘까요?
▶신지호: 아니 장동혁이 막을 수 있는 그런 정도의 상황이 아니에요. 장동혁 본인이 물러나는데 뭘 막아요? 자기 코가 석자인데.
▷김형민: 저희 방송 전에도 장동혁이 안 물러날 것 같은데 이 얘기했잖아요.
▶신지호: 그러니까 그거는 장동혁의 희망 사항이고 만약에 지금 경북지사 빼고 15대 1로 광역 시도지사 지는데 그걸 어떻게 버팁니까.
▶박진영: 그렇게 됐으면 좋겠네요.
▷김형민: 어떻게 보세요?
▶박진영: 근데 원래 이 정도면 장동혁 대표는 벌써 사퇴해야 하는 분이에요. 근데 안 하잖아요. 상식이 안 통하는 분이잖아요. 그런데 지방선거 저도 사퇴 안 할 수도 있다고 봐요. 그거 어차피 집권 초기에 여당이 절대적으로 우세하지 않느냐 2018년에도 똑같았다. 내가 그때부터 성적 특별히 나빠진 거 없다. 또 역으로 또 한동훈이 밖에 나가서 저렇게 애먹여서 졌다 이런 핑계 댈 수도 있는 분 아니에요? 워낙 독특하셔가지고
▷김형민: 논리는 갖다 붙이면 되니까. 알겠습니다. 민주당 한번 넘어가 볼게요. 민주당 입장에서는 부산 유일의 지역구인 북갑 지키고 싶겠죠. 그리고 이기게 되면 한동훈이라는 아주 유력한 대권주자도 누를 수 있고 정 대표 언제 이 공천하는 겁니까? 도대체?
▶박진영: 그거는 뭐 하정우가 나온다고 결론 내려야지 공천하지 않겠습니까?
▷김형민: 하정우가 나와야 되는지를 결정을 내려야 된다.
▶박진영: 결정 나 있겠죠
▷김형민: 어떻게 보세요? 나옵니까? 안 나옵니까?
▶박진영: 나와야죠. 이렇게 해놓고 안 나오면 그거는 진짜.
▷김형민: 안 나오면 어떻게 돼요?
▶박진영: 안 나오면 폭망이죠.
▷김형민: 근데 보니까 구포초 체육 행사, 아까도 저희가 방송 전에 말씀 나눴지만 구포초 체육 행사도 안 온다고 했잖아요
▶박진영: 그러니까 더 나올 것 같은데요.
▷김형민: 오히려? 왜 그렇게 보세요?
▶박진영: 임박했으니까 숨 고르기 한번 하는 거죠.
▷김형민: 한 번 쉬어주고
▶박진영: 마지막 결단을 하는 모습을 보이는 거 아닌가 그런 생각이 들고요. 지금 만약에 하정우가 안 나온다 그러면 다른 후보 낸다 그러면 이 사람은 뭡니까? 꿩 대신 닭입니까? 그런 후보가 돼서 그다음 후보는 경쟁력 자체가 이미 하정우보다 못한 사람으로 떨어져 버리는 거예요.
▷김형민: 이미 그렇게 얘기가 된 거니까
▶박진영: 그렇죠. 그런 측면에서 하정우는 무조건 나와야 되고요. 좀 지나쳤다. 시간을 끌고 하는 모양새나 밀당이 과했다라는 생각이 듭니다.
▷김형민: 그럼 청와대는 좀 어떻게 보세요? 청와대는 어떻게 보고 있어요? 지금 이 상황을
▶박진영: 청와대는 보면 안 되죠 보면 또 동아일보하고 조선일보에서 ‘대통령이 선거 개입한다’ 이렇게 쓸 거 아니에요. 이거는 그냥 대한민국은 정치 활동의 자유가 있고 직업 선택의 자유가 있기 때문에 하정우가 결정해야 하는 겁니다. 뭘 대통령한테 물어봐요?
▷김형민: 아니 그런데 물론 그게 맞긴 한데 그동안에 나왔던 이재명 대통령의 발언도 있고 지금 청와대와 하 수석의 출마를 연계시키는 분석이 많잖아요.
▶박진영: 아니 대통령 입장에서는 사실은 북갑 선거라는 것도 국정 운영에 중요한 것 중에 하나일 뿐인 거고 그럼 전체적으로 국정 운영하는 데 뭐가 도움이 되느냐? 본인은 하정우하고 같이 일하고 싶다 이게 본인 뜻일 거예요. 그런데 대통령이 하정우 인생 뭐 늙어 죽을 때까지 책임지는 것도 아니고 하정우가 하고 싶으면 자기가 출마하는 거예요. 저는 출마할 가능성이 높다고 봅니다.
▶신지호: 이게 출마 안 하면 진짜. 그리고 저기 제가 민주당 분들한테 물어봤더니 하정우가 불출마하면 대안이 없대요. 마땅한 대안이 없다. 그러니까 진짜 꿩 대신 닭, 닭도 안 되는 뭐가 돼 버리는 거예요
▶박진영: 사실은 북구에 봉황도 있고 용도 있고 사자도 있었는데요. 민주당하고 하정우가 밀당하면서 나머지 사람들을 전부 다 닭으로 만들어 버렸고 하정우만 꿩 된 거예요 .그러면 본인이 꿩 됐기 때문에 본인이 나와야 해요
▷김형민: 봉황 누구였나요?
▶박진영: 지역에 찾아보면 지역 밀착형 후보들 많아요,
▷김형민: 지역 밀착형 후보들. 중앙 정치에는 얼굴이 약간 인지도가 떨어지기는 하지만 그래도 지역에서는 탄탄한 기반이 있는.
▶박진영: 지방선거하고 연동돼서 출마해서 특히 이제 투표율이 낮을 것 아닙니까? 그래서 골목에서 전재수가 가졌던 40~45% 딱 챙겨서 3자 구도에서 이길 수 있는 후보들도 분명히 있습니다. 그러나 이제 중앙 언론이 이거를 한동훈 대표가 출마하면서 중앙 정치의 연장 선상의 구도로 만들었고 하정우와 민주당과의 밀당이 또 거기에, 그 프레임에 또 더 보태버렸기 때문에 어쩔 수 없이 나와야 해요.
▶신지호: 그런데 저는 민주당도 그렇고 청와대도 그렇고 부산 북갑 보궐선거 매니지에서 아주 처참한 수준으로 실패한 거예요. 이게 왜냐하면 처음에 민주당에서는 정청래 당 대표가 이번 주