SK오션플랜트, 3600톤급 해군 신형 호위함 ‘제주함’ 진수… “품질·납기 경쟁력 입증”

제주함, 3600톤 울산급 배치-Ⅲ 4번함
경북함·전남함과 함께 3척 동시 건조 성공
오는 6월 경북함 해군 인도 예정
품질·납기 경쟁력 앞세워 美 해군 MRO 공략 박차
SK오션플랜트는 29일 경남 고성군 소재 조선소에서 우리 해군 차세대 주력 호위함인 ‘제주함(울산급 배치-Ⅲ 4번함)’ 진수식을 개최했다. 진수식에는 진영승 합참의장을 비롯해 해군 및 국방부, 방위사업청 관계자, 역대 제주함장, 경남도 및 고성군 관계자 등이 참석했다. 진수식은 새롭게 건조한 선박을 물에 처음으로 띄우는 축하 행사다. 군함의 경우 진수식 이후 의장 공사와 시운전 및 관련 평가, 취역식 등의 절차를 거쳐 실제 작전에 투입된다.
이번 제주함 진수는 작년 11월 ‘전남함’ 진수 이후 5개월 만에 이뤄졌다. SK오션플랜트는 ‘경북함’과 전남함, 제주함 등 최신 호위함 3척을 동시에 건조해 모든 공정을 일정 내에 완수했다. 이를 통해 함정 건조 분야 기술력과 생산관리 역량을 입증했다는 평가다. 제주함 진수와 함께 오는 6월 해군 인도를 앞둔 경북함 마무리 공정도 진행 중이라고 한다.
SK오션플랜트 관계자는 “함정 건조 방산사업 전반에서 축적한 기술력을 기반으로 품질 경쟁력과 납기 신뢰성을 앞세워 지속 성장을 이어 나갈 것”이라고 강조했다. 제주함은 노후 호위함과 초계함을 대체할 3600톤급(만재 배수량 4300톤) 차세대 호위함이다. 길이와 폭은 각각 129m, 15m다. 최대 속력은 30노트(약 55km/h)다. 주요 장비로는 국산 고성능 위상배열 레이더와 적외선 추적 장비가 탑재된 복합 센서 마스트가 있다. 전방위 대공·대함 탐지 및 다중 표적 동시 대응이 가능하다고 한다. 또한 스텔스형 설계와 국내 개발 소나체계를 통해 대잠전 수행 능력과 생존성을 강화했다. 추진체계는 중저속 전기추진과 고속 가스터빈 엔진을 결합한 하이브리드 방식이다. 평시에는 저소음·저진동 운항으로 잠수함 탐지 회피 및 친환경 운항이 가능하고 유사시에는 고속 기동으로 작전을 수행한다. 강영규 SK오션플랜트 대표는 “제주함은 대한민국 해군의 미래 해양 전력 강화를 상징하는 이정표로 우리 기술력과 생산관리 체계가 세계적인 수준이라는 것을 입증한 결과”라며 “앞으로도 우리 해군의 든든한 전력 파트너로서 완벽한 품질과 안정적인 납기를 바탕으로 국가 안보와 방산산업 경쟁력 제고에 이바지해 나갈 것”이라고 말했다.
SK오션플랜트는 지난 2017년 함정 건조 방위산업체로 지정됐다. 이후 해군과 해양경찰청에 30여 척 넘는 함정을 성공적으로 인도하면서 특수선 분야에서 독보적인 기술력과 신뢰를 쌓았다. 최근에는 미국 해군 전투함을 포함한 주요 함정 정비·수리·개조(MRO) 사업에 참여할 수 있는 자격인 ‘함정정비협약(MSRA, Master Ship Repair Agreement)’을 체결하기도 했다. 이를 통해 글로벌 방산 시장 진출을 가속화하고 있다.
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