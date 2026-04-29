돌아온 김성윤과 함께 삼성 7연패 끝…두산에 1점차 승리[어제의 프로야구]

프로야구 삼성이 돌아온 김성윤의 공수주 활약을 앞세워 7연패의 늪을 탈출했다. 삼성은 28일 서울 잠실구장에서 열린 두산전에서 연장 10회 연장전 끝에 5-4 한 점차 승리를 거뒀다.
4일 KT전에서 옆구리를 다쳐 부상자명단에 올랐던 김성윤은 이날 복귀해 2번 타자 우익수로 선발 라인업에 이름을 올렸다. 박진만 감독은 복귀 날부터 선발 출장하는 김성윤을 두고 “잘 쉬고 왔다. 타선이 전체적으로 침체돼있다보니 활력이 돼야 하는 상황”이라고 했다. 그리고 박 감독의 말처럼 김성윤은 이날 4타수 2안타 2타점 1도루 1볼넷으로 활약하며 팀 타선의 활력소가 됐다.
김성윤은 1회초부터 1사 주자 1루 상황에서 두산의 3번 타자 박준순의 잘 맞은 타구를 깔끔하게 뜬공으로 처리했다. 4번 타자 양의지가 좌전안타를 쳤기 때문에 김성윤이 이를 놓쳤다면 연속 안타로 선취점을 헌납할 수 있었던 상황이었다.
실점을 막는 데 기여한 수비에 이어 김성윤은 4회 팀의 첫 득점도 만들었다. 김성윤은 선두타자 볼넷으로 출루해 3번 타자 최형우의 안타에 3루까지 달렸고 이어진 4번 타자 디아즈의 희생플라이 때 가볍게 홈을 밟았다. 김성윤은 2-0으로 앞선 5회초 2사 주자 1루 상황에서 좌익수 키를 넘기는 적시 2루타를 추가해 점수차를 3-0까지 벌렸다.
삼성은 7이닝 무실점 피칭을 한 선발투수 후라도가 마운드를 내려가자 위기를 맞았다. 9회 1사 만루 상황에서는 박찬호에게 1타점 내야안타, 카메룬에게 2타점 적시타를 연속해 내주고 3-3 동점을 허용, 결국 승부는 연장으로 이어졌다.
연장에서도 흐름을 바꾼 건 김성윤이었다. 김성윤은 연장 10회 1사 주자 2루 상황에서 우전 안타로 2루 주자 박세혁을 홈으로 불러들이며 4-3 역전을 만들었다. 이어 2루를 훔친 김성윤은 최형우의 적시타 때 홈으로 몸을 날려 점수차를 5-3까지 벌렸다. 삼성은 10회말 1점을 추가로 내줬지만 1점차 승리를 지켰다.
박 감독은 “부상에서 돌아온 김성윤이 공격, 수비, 주루에서 모두 결정적인 역할을 했다. 김성윤 덕분에 연패를 끊었다 해도 과언이 아니다. 그동안 연패에 대한 부담이 컸을텐데 선수들이 오늘 경기를 계기로 다시 활발한 플레이를 할 수 있을 것으로 믿는다”고 말했다.
같은날 한화는 대전에서 3위 SSG에 연장 10회말 노시환이 끝내기 밀어내기 볼넷으로 7-6 승리를 거뒀다. 프로야구 개막 최다 연속 안타 기록이 22경기에서 중단됐던 SSG 박성한은 이날 1회초 한화 선발 왕옌청을 상대로 선두타자 홈런을 날리며 직전 2경기 무안타 침묵을 끝냈으나 팀 패배로 웃지 못했다.
잠실 개막 2연전에서 KT에 스윕패를 당하며 자존심을 구겼던 ‘디펜딩챔피언’ LG는 수원 방문경기에서도 연장 10회 5-6 끝내기 패를 당했다. 이날 경기 전까지 2위 LG에 0.5경기차 앞섰던 선두 KT는 경기차를 1.5로 벌렸다.
최하위 롯데는 사직에서 9위 키움에 5-4 역전승을 거두고 ‘탈꼴찌’의 희망을 키웠다. 5-4로 앞선 9회말 무사 주자 1루 상황에서 마운드를 이어받은 롯데 김원중은 병살과 삼진으로 아웃카운트 세 개를 잡아내고 시즌 첫 세이브를 기록했다.
NC는 창원 안방에서 KIA에 5-4 승리를 거뒀다. 올 시즌 홈런 선두 KIA 김도영은 3회 2점 홈런으로 시즌 9호포를 신고했으나 팀의 승리까지 이끌진 못했다.