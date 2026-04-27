‘건강이상설’ 최불암, 방송 복귀…수척해진 얼굴

배우 최불암이 방송에 복귀한다.
27일 MBC 유튜브 채널에는 가정의 달 특집 다큐멘터리 2부작 ‘파하, 최불암입니다‘ 2차 티저 영상이 올라왔다. 이는 최불암의 삶과 연기 세계를 음악으로 되짚어보는 라디오 형식의 다큐멘터리다. 공개된 영상에서 최불암은 수척해진 모습을 보였다.
최불암은 수많은 작품 속에서 우리 시대의 가장 이상적이고 따뜻한 아버지를 연기해왔다. 하지만 그는 “어린 시절 아버지와 이른 이별을 겪어, 정작 내게는 아버지에 대한 경험과 기억이 많지 않다”고 털어놨다. 최불암은 그간 어린이를 위한 기부 프로젝트 등 다양한 프로그램에 참여했었다. 그는 아이들에게 각별한 이유에 대해 직접 밝힐 예정이다.
최불암은 지난해 4월 14년 동안 진행해 온 KBS1 ’한국인의 밥상‘에서 하차했다. 허리디스크 수술을 받은 뒤 거동이 불편해졌다는 이유에서였다. 또 최근 그의 동료 배우들이 최불암의 건강이 좋지 않다고 말하면서 건강 이상설이 불거지기도 했다.
한편 ‘파하, 최불암입니다’는 다음 달 5일과 12일 밤 9시에 방송된다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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