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더불어민주당
국힘 지지율 15%…2020년 창당 이래 역대 최저치
동아일보
업데이트
2026-04-23 12:01
2026년 4월 23일 12시 01분
입력
2026-04-23 11:32
2026년 4월 23일 11시 32분
김예슬 기자
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NBS 조사…민주당은 48%
“지방선거 與 밀어줘야” 58%
장동혁 국민의힘 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회의원회관에서 ‘AI·디지털 전환 시대, 직업훈련의 품질개선과 혁신, 지원개선 방안’을 주제로 열린 세미나에서 축사하고 있다. 2026.4.23 (서울=뉴스1)