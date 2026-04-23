국힘 지지율 15%…2020년 창당 이래 역대 최저치

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 23일 11시 32분

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NBS 조사…민주당은 48%
“지방선거 與 밀어줘야” 58%

장동혁 국민의힘 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회의원회관에서 ‘AI·디지털 전환 시대, 직업훈련의 품질개선과 혁신, 지원개선 방안’을 주제로 열린 세미나에서 축사하고 있다. 2026.4.23 (서울=뉴스1)
장동혁 국민의힘 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회의원회관에서 ‘AI·디지털 전환 시대, 직업훈련의 품질개선과 혁신, 지원개선 방안’을 주제로 열린 세미나에서 축사하고 있다. 2026.4.23 (서울=뉴스1)