[오늘의 운세/6월 8일]

● 쥐 48년 상담 건은 오후 4시 이후에 진행하는 것이 유리. 60년 겉모습만 보고 결정하지 말 것. 72년 자신에게도 투자가 필요하다. 84년 자만하지 말고 겸손할 것. 96년 미혼 남녀는 느낌이 오는 이성과 인연이 될 수 있다. 08년 작은 변화보다는 기존 일을 안정적으로 마무리하는 날이다.
● 소 37년 도모하는 일에 새로운 계기가 생길 수 있다. 49년 금일은 장기적 전략에 따른 상담에 주력할 것. 61년 모처럼 한가로운 시간을 가져 볼 것. 73년 서로 마음이 맞게 되고 대화가 통한다. 85년 연인과 둘만의 시간을 가져볼 것. 97년 새롭게 떠오르는 유망 업종이나 분야에 관심을 가져보라.
● 범 38년 컨디션이 안 좋은 날, 육체적인 무리는 삼갈 것. 53년 참아라! 오히려 전화위복의 기회가 된다. 62년 수첩을 찾아 옛 친구에게 소식을 전해보아라. 74년 갑작스러운 고민거리가 생길 수 있다. 86년 때로는 싫은 일도 기쁘게 해야 한다. 98년 생각했던 것과 결과가 다를 수 있지만 크게 개의치 말 것. ● 토끼 39년 때로는 알고도 모르는 척 하는 것이 좋다. 51년 고정관념을 버리고 새로운 시각으로. 63년 동남방에 귀인, 오후 4시 이후에 행운! 75년 오랫동안 소망하던 일이 이루어진다. 87년 자만심을 버려라, 나 아니면 안 된다는 생각은 금물. 99년 과감한 도전 정신이 오히려 새로운 기회를 열어줄 수 있다.
● 용 40년 고민이 있어도 과음은 절대 금물! 52년 사고수가 있는 날, 이동시 가급적 대중교통을 이용할 것. 64년 마음에 들면 과감하게 시도할 것. 76년 그간의 노력이 빛을 보기 시작 한다. 88년 반가운 사람이 오랜만에 소식 전해온다. 00년 재충전의 시간으로 삼아 에너지를 모아보는 것도 좋다.
● 뱀 41년 가급적 중요한 상담은 다음으로 미룰 것, 53년 지나온 일들을 뒤돌아보는 시간. 65년 작은 허물은 들추어 내지 말고 덮어 둘 것. 77년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요. 89년 집안일은 자녀들과 이야기를 나눌 것. 01년 가까운 사람일수록 예의를 지키고, 쌓인 감정을 털어내는 시간을 가져보라.
● 말 42년 행운이 함께 하는 날, 귀인의 도움을 받거나 좋은 소식 들려온다. 54년 먼저 이야기는 들어 보고 결정은 천천히 할 것. 66년 항상 따뜻한 음식을 섭취할 것. 78년 차 한 잔의 여유가 필요한 시기. 90년 할 수 있다는 생각으로 고지가 눈앞, 조금만 더 힘내라. 02년 눈앞의 작은 이익보다는 큰 그림을 보는 시야가 필요함.
● 양 43년 모처럼 마음에 드는 일을 만날 수 있다. 55년 좋은 변화가 생기거나 희망이 생길 수 있다. 67년 여러 가지로 경사가 겹치는 시기! 79년 가족과 함께 외식이라도 한다면 행운 두 배! 91년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다. 03년 그동안 노력했던 부분이 인정받고 보상으로 돌아오는 날이다.
● 원숭이 44년 두 번 생각하고 결정을 내릴 것. 56년 가벼운 산책하며 계획 세우기. 68년 서로 대화를 나누면서 아이디어 내기. 80년 여유를 가지고 차근차근 진행해 나갈 것. 92년 마음만 앞서서 너무 서두르면 오히려 그르칠 수 있다. 04년 성실함이 빛을 발하니 자신감을 가지고 추진력을 발휘해 보라. ● 닭 45년 작은 것이라도 때로는 쓸모가 있다. 57년 횡재수보다는 꾸준한 노력이 결과를 이룬다. 69년 오늘은 문서로 인한 거래에 특히 좋다. 81년 새로운 비전이나 새 희망이 생긴다. 93년 수입과 지출이 원활히 이루어질 듯. 05년 여유로운 마음으로 주변 사람들과 교류하며 하루를 보내는 게 좋다.
● 개 46년 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요. 58년 잠시 멈추어 돌아 볼 수 있는 여유를. 70년 오늘은 가족과 함께하는 시간을 만들어 볼 것. 82년 너무 앞만 보고 뛰다 보면 정작 소중한 일들에 소홀해 질수. 94년 목표가 앞에 있다. 적극적으로 활동할 것. 06년 친한 사람과의 다툼이나 오해가 생기기 쉬운 날이다.
● 돼지 47년 덕망과 칭송이 쌓이고 행복이 넘쳐난다. 59년 오늘은 행운의 날! 앞만 보고 뛰어라! 71년 먹을 복 생기거나 좋은 소식 들릴 듯. 83년 주변 사람들의 신뢰를 얻어 막혔던 일들이 한꺼번에 풀린다. 95년 의견을 수렴해라. 백지장도 맞들면 낫다. 07년 성실하게 임하다 보면 좋은 결과가 따라올 테니 꾸준해라.
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