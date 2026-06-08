李 “반도체 초과세수 활용방안 마련…주가조작-부동산 범죄 엄단”

취임 1주년 기자 회견…“민주주의·통상·민생 3대위기 헤쳐와”
모든 국민-국토가 성장 기회-혜택 누리는 초격차 산업강국
한미 원자력협정-핵잠-전작권 조기회복 결실 맺기 최선
국민 목숨 살리는 금융-안심 일터 실현 등 4대 국정목표 제시
이재명 대통령이 8일 취임 1주년 기자회견에서 “대한민국의 ‘회복과 정상화’를 위해 하루하루 절박한 마음으로 달려왔다”고 소회를 밝혔다. 그는 “지난 1년 내란과 계엄이 불러온 민주주의 위기, 국제질서의 격변이 불러온 통상·안보 위기, 중동전쟁이 불러온 민생 위기까지 국민 삶과 대한민국의 미래를 위협하는 세 가지 위기의 파고를 헤쳐왔다”고 평가했다.
이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 “무너진 헌정 질서와 민주주의를 다시 일으켜 세웠고, 전 세계에 당당히 ‘민주 대한민국’의 복귀를 알렸으며 회복된 민주주의가 경제 성장을 견인하는 희망의 길을 개척하고 있다”며 이같이 밝혔다. 그는 특히 “국민과의 직접 소통을 통해 국정의 투명성을 높이고 공직의 책임성을 강화해 나간 일이야말로 지난 1년 우리 정부가 일궈낸 가장 희망적인 변화라고 생각한다”고 강조했다.
이 대통령은 집권 2년차를 맞아 네 가지 국정 목표도 새롭게 설정했다. 그는 먼저 “모든 국민과 국토가 성장의 기회와 혜택을 고루 누리는 초격차 산업 강국으로 나아가겠다”고 했다. 이를 위해 “정부와 민간의 역량을 총결집해 첨단기술 분야의 압도적 경쟁력을 확보해 나갈 것”이라고 했다. 이어 “무엇보다 중요한 것은 성장의 과실이 특정 기업, 특정 지역, 특정 부문에 머물러선 안 된다”며 “반도체로 인한 초과 세수를 가장 효과적으로 활용할 방안도 마련하고 있다”고 했다.
외교 분야에서는 “한미 원자력 협정 개정, 핵잠수함 도입, 조기 전작권 회복 추진 등 지난 1년간 만들어 낸 외교 안보의 귀중한 성과들이 구체적 결실로 맺어지도록 최선을 다하겠다”고 했다. 이 대통령은 “굳건한 한미동맹, 강력한 자주국방, 실용적 국익 외교를 바탕으로 ‘글로벌 책임 강국’으로서의 위상과 역할을 강화해 나가겠다”고 다짐했다.
사회 분야 관련해선 “국민 삶을 저해하는 반칙과 특권, 불공정은 아무리 사소해 보이는 문제라도 단호히 바로잡고 사회 곳곳의 ‘비정상의 정상화’를 더욱 강력히 추진하겠다”며 “시장 질서를 교란하는 주가조작, 부동산 범죄 등 민생범죄는 철저히 엄단하고 특권 해체를 위한 구조개혁 과제도 흔들림 없이 이행할 것”이라고 했다.
이 대통령은 또 안전 분야에 대해 “국민의 목숨을 살리는 정부로서 국민 모두의 생명과 인간다운 삶을 지키는 데 온 힘을 다하겠다”고 했다. 그는 “국민의 생명을 지키는 일보다 더 중요한 국가의 책무는 없다”며 “목숨을 살리는 금융, 안심하고 일할 수 있는 일터, 누구의 삶도 포기하지 않는 복지 체계, 범죄 없는 거리까지 틈새 없이 두툼한 ‘사회 안전 매트리스’로 국민을 지키는 적극적이고 촘촘한 행정을 실현하겠다”고 말했다.
이 대통령은 이날 ‘혁신적 실용 정부’ 구상도 밝혔다. 그는 “대격변의 시대에 맞서 국민의 삶을 지키기 위해, 변화에 가장 능동적인 혁신적인 실용 정부로 거듭나겠다”며 “통상적 관행에서 벗어나 비상하게 판단하고 움직이고 혁신을 이끄는 정부를 넘어, 정부 자체가 혁신의 모델이 되겠다”고 했다.
이에 대해 그는 “민생 앞에 부처 간 칸막이란 존재하지 않는 정부, 치열하게 토론하되 신속하게 집행하는 정부, 국민 삶에 도움이 된다면 어떤 정책이든 가리지 않는 정부로 끊임없이 진화하겠다”고 설명했다.
이 대통령은 끝으로 “국민의 삶 앞에서 결코 타협하지 않을 것”이라며 “나라의 미래 앞에서 단 한 순간도 안주하지 않을 것”이라고 강조했다. 그는 “저에게 주어진 하루하루가 임기 마지막 날이라는 심정으로 죽을힘을 다해 뛰겠다”며 “국민주권정부의 지난 1년과 경쟁하겠다”고 약속했다. 이어 “지나간 1년보다 앞으로의 4년이 더 기대되는 정부가 되겠다”며 “지난 1년보다 더 무거운 책임감으로 주어진 사명을 이행하겠다”고 덧붙였다.
다음은 李대통령, 취임 1주년 기자회견 전문.
존경하고 사랑하는 국민 여러분, 국가적 위기 속에서 숨 돌릴 틈도 없이 닻을 올린 국민주권정부가 이제 1년이 됐습니다.
5,200만 국민의 간절한 열망과 소망을 안고, 대한민국의 ‘회복과 정상화’를 위해 하루하루 절박한 마음으로 온 힘을 다해 달려왔습니다.
지난 1년, 우리는 국민 삶과 대한민국의 미래를 위협하는 세 가지 위기의 파고를 헤쳐왔습니다.
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